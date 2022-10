AirTag nesmí do odbaveného zavazadla. Elektronika vysílající signál může být nebezpečná, rozhodla Lufthansa

AirTag od Applu, ale i další podobně koncipované přívěsky vznikly hlavně proto, aby s jejich pomocí člověk dokázal najít zahrabané klíče, založenou peněženku, zaběhnutého mazlíčka nebo třeba auto na rozlehlém parkovišti. V průběhu času se pro AirTagy vymyslelo i další využití, jedním z oblíbených úkolů pro malý přívěsek je hlídání odbavených zavazadel.

Jde o preventivní opatření, kdy aerolinky buď nedoručí odbavený kufr do správné destinace, anebo vůbec neví, kde zůstal a vlastně jej ztratí. Pro tyto účely začali cestovatelé dávat do kufrů svůj AirTag, který v případě ztracení může pomoci zavazadlo vystopovat – stačí, aby se v blízkém okolí do několika desítek metrů pohyboval někdo s iPhonem a AirTag nahlásí polohu.

Komunikující zařízení musí na palubu

Tato praxe se ale nelíbí aerolinkám. Jednak dává nahlédnout „pod pokličku“ toho, kudy všude vlastně zavazadla putují, pokud se v pořádku nedostanou na pás do příletové haly, ale hlavně poukazují na bezpečnostní hledisko. AirTag je totiž de facto elektronickým zařízením, které obsahuje baterii a navíc je vybaveno bezdrátovou konektivitou, která je neustále aktivní (AirTag se kontinuálně hlásí pomocí Bluetooth).

Všechna aktivní elektronika a baterie ovšem musí při letu na palubu, aby byla pod dohledem cestujícího, případně posádky. Jako první proto udělila zákaz AirTagům do odbavených zavazadel skupina Lufthansa. Nařízení platí nejen pro tuto aerolinku, ale i její dcery Austrian, Swiss, Brussels Airlines, Eurowings, Air Dolomiti a Edelweiss.

AirTag spadá coby přenosné elektronické zařízení do kategorie nebezpečných předmětů, a proto se na něj vztahuje regulace podle Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Teoreticky můžete AirTag v odbaveném kufru nechat, ale pouze vypnutý (deaktivovaný), což vzhledem k požadované funkci trackování ale potom postrádá smysl. Zda a jak přísně budou uvedené aerolinky zákaz vymáhat, není v tuto chvíli jasné.

Zdroj: Watson.de, via @flyrosta