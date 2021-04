AirTags nejspíš nebudou. Apple aktualizoval aplikaci Najít, dává prostor partnerům

Bájného příslušenství společnosti Apple označovaného jako AirTags se nejspíš nedočkáme. O příchodu těchto lokalizačních štítků se hovoří již déle jak rok, nyní však Apple aktualizoval svou aplikaci Najít (zdarma pro iOS), kterou nám vlastně říká, že se na jeho nové příslušenství těšit nemáme. Zastoupí jej totiž výrobci třetích stran, kterým se titul nově otevírá.

Apple uveřejnil tiskovou zprávu, ve které všechny novinky v aplikaci Najít uvádí. Nový program Find My Network Accessory je součástí známého programu Made for iPhone, takže příslušenství třetích stran bude povinno nést toto označení, aby uživatel na první pohled viděl, že jej může s aplikací Najít použít. První takto označené produkty budou dostupné již příští týden. Jedná se o sluchátka společnosti Belkin, elektrokolo značky VanMoof nebo typické známky Chipolo, které umístíte do peněženky či na batoh. Tyto, a další nově příchozí produkty, pak v aplikaci najdete na nové kartě Položky.

Zásadní informací je, že Apple rovněž oznámil návrh specifikace pro výrobce čipových sad. Díky tomu tak budou moci využívat technologii Ultra Wideband (UWB) v zařízeních Applu vybavených čipem U1, a tím dosáhnout přesnější lokalizace.

Náznaky o všech těchto novinkách nesla už beta systému iOS 14.5, avšak veškerá tato data byla nejspíše špatně interpretována a místo prosté aktualizace aplikace se očekávalo vlastní příslušenství. A protože Apple novinky v aplikaci Najít neuveřejnil spolu s novým příslušenstvím (např. na dosud nekonané jarní události), což by, kdyby jej opravdu chystal, dávalo o poznání větší smysl, nejspíše se tedy AirTagů nikdy nedočkáme.