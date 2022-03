Ajaj, jsem ve špatné dírce. Neúmyslně strčený špendlík do mikrofonu ještě nemusí znamenat návštěvu servisu

Zack z YouTube kanálu JerryRigEverything se ve svém novém videu zaměřil na to, co se stane telefonům, pokud špendlík nestrčíte do zdířky šuplíčku na SIM kartu, což máte zřejmě v úmyslu, ale omylem do dírky mikrofonu.

Na tento problém už narazil kde kdo, my jsme poprvé pochybili už před rokem při testování řady Galaxy S21, kdy byly obě zdířky těsně vedle sebe, a na rychlý první pohled nešlo rozlišit, zda špendlík umísťujete do té správného otvoru. Stejné umístění se mimochodem opakuje i u aktuálního Galaxy S22 Ultra. Můžete vložením špendlíku do špatné zdířky telefonu nějak ublížit?

Jako první přišel na řadu Galaxy S22 Ultra, jeho zdířka má těsně před mikrofonem zúžení, přes které špendlík neprojde. Takže díky vaší nepozornosti mikrofon nijak nepoškodíte a zůstane zachována i voděodolnost telefonu. To stejné můžeme říci i o OnePlus 10 Pro. Takový iPhone 13 Pro má zase přes mikrofon mřížku, která by měla nepozorné uživatele přesvědčit, že tudy cesta ke slotu pro nanoSIM určitě nevede. Apple však slot přesunul raději na bok, aby nebyl poblíž spodního mikrofonu. Podobný přístup, a stejně bezpečný, má i Google v řadě Pixel 6.



iPhone 13 Pro má jako jediný mřížku na mikrofonu, a tak do něj nemůžete strčit špendlík bez použití hrubé síly (Obr. YouTube)

Xiaomi u modelu Mi 11 zvolilo trochu jiný přístup k ochraně mikrofonu. Špendlík se dostane sice hlouběji, ale nenaruší voděodolné membrány ani mikrofon samotný. Pokud tedy náhodou strčíte špendlík do mikrofonu místo slotu pro nanoSIM kartu, nemělo by se telefonu nic výrazného stát. Tedy za předpokladu, že nepoužijete hrubou sílu...

Zack zkouší strčit špendlík do mikrofonu. Jak to nakonec dopadlo?

