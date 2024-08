Akce na Samsungy, novinky OnePlus a TV či vysavač za 1 Kč. Nabídky zařízení u operátorů v srpnu

Vodafone

Od července přibyl do nabídky Vodafonu Samsung Galaxy Z Flip6. Jedná se o ohebný telefon s vylepšenou Galaxy AI v tenkém a kompaktním designu. K dispozici jsou dvě paměťové varianty - 256 GB za 28 601 Kč a 512 GB za 31 977 Kč. V případě, že si zákazník koupí telefon online, může až do konce srpna nebo do vyprodání zásob získat televizi Samsung TV 55” UE55DU7172UXXH v hodnotě 12 490 Kč za korunu. Navíc se na Samsung Galaxy Z Flip6 vztahuje i prázdninová akce na pojištění Samsung Care+ v hodnotě 2 869 Kč na rok zdarma a výkupní bonus až 5 000 Kč (není v režii Vodafonu, více na novysamsung.cz nebo v aplikaci Samsung Members).

Druhým mobilním přírůstkem je Samsung Galaxy Z Fold6, který je oproti svým předchůdcům nejen lehčí, ale také tenčí a to v zavřeném i otevřeném stavu. Cena varianty s 256 GB je 48 977 Kč a v případě 512 GB potom 52 477 Kč. I na tyto modely platí v případě online nákupu do konce srpna nebo do vyprodání zásob akce na televizi Samsung TV 55” UE55DU7172UXXH v hodnotě 12 490 Kč za korunu, pojištění Samsung Care+ na rok zdarma a možnost výkupního bonusu Samsungu až 7 000 Kč.

Série Samsung Galaxy ale u mobilů nekončí a zahrnuje také chytré hodinky Samsung Galaxy Watch7. Ty přinášejí podporu eSIM a služby OneNumber i nové funkce pro sledování zdraví i sportovních aktivit. To vše v elegantním a odlehčeném designu se dvěma velikostmi pouzdra – 40 mm za 8 921 Kč a 44 mm za 9 401 Kč. V případě nákupu hodinek do konce srpna může zákazníky navíc potěšit i výkupní bonus, v tomto případě ve výši až 2 000 Kč (opět v režii Samsungu).

Houževnatý model chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch Ultra vychází z potřeb outdoorových nadšenců. Jeho pouzdro je vyrobené ze super odolného titanu a displej chrání safírové sklíčko. K mání za 17 801 Kč. Až do konce srpna může zákazník získat výkupní bonus ve výši až 3 500 Kč (v režii Samsungu).

Posledním letním nováčkem v nabídce operátora je cenově dostupná Motorola Moto G85 5G za 7 701 Kč, která se pyšní 6,67" P-OLED displejem a zakřivenými hranami.

K nákupu Motoroly Edge 40 Neo Black Beauty lze do konce srpna nebo do vyprodání zásob získat za 1 Kč bezdrátová sluchátka Moto Buds Starlight Blue v hodnotě 1 499 Kč . Podobně potom až do konce září nebo do vyprodání zásob rozdává operátor za korunu k telefonu Xiaomi Redmi Note 13 5G a Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G bezdrátová sluchátka Redmi Buds 5 Black v původní hodnotě 999 Kč.