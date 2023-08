Akce roku. iPad Air s 5G modemem o deset tisíc levněji než přímo od Applu. Jen nesmí vadit růžová

Loni uvedený iPad Air páté generace se v e-shopu iSetos prodává v 64GB verzi s 5G modemem jen za 13 890 Kč. To je až neuvěřitelná cena, protože i základní verze s Wi-Fi stojí v obchodech minimálně 15 tisíc. A sám Apple si za konfiguraci s modemem řekne o 23 490 Kč. Háček to má pouze jediný. Takto výhodně koupíte jen růžovou verzi. Nemusí se každému líbit, ale v pouzdru to stejně nebude vidět.

Air používá 10,9" displej s rozlišením 2360 × 1640 pixelů, jasem 500 nitů a podporou Apple Pencil 2. Uvnitř najdeme výkonný čip Apple M1 s 8 GB RAM, tedy stejný jako v dřívějších generacích Maců. iPad má vepředu i vzadu 12Mpx foťák, potěší stereo reproduktory, čtečka otisků a již zmíněný modem, díky kterému je pak uvnitř i GPS. To vše v útlém těle s tloušťkou jen 6,1 mm a hmotností 462 gramů.

Apple u tabletu slibuje až desetihodinovou výdrž při surfování, dobíjí se pak přes USB-C. Ten slouží i pro připojování externích disků a jiného příslušenství rychlostí až 10 Gb/s, navíc na něj lze „pověsit“ i externí monitor s rozlišením až 6 K při 60 Hz.

Před nákupem se ale musíte rozmyslet, jestli vám bude stačit 64GB úložiště. Pokud budete do tabletu ukládat videa, mapy celých států nebo instalovat hromady aplikací, volná kapacita bude rychle mizet.