Akční tarif T-Mobilu nabídne 150 minut, SMS a 12 GB dat za 499 Kč. Aktivovat lze po omezenou dobu

T-Mobile po čase opět obměnil parametry akčního tarifu, který nabízí výhradně online a po omezenou dobu. Dubnová nabídka zahrnuje tarif se 150 volnými minutami a 150 SMS do všech sítí, k tomu 12 GB dat plnou rychlostí (včetně přístupu do 5G sítě), následně zpomalený přenos na 256 kbit/s (služba „Pořád online“) za měsíční paušál 499 Kč. Tarif s těmito parametry lze aktivovat na webu operátora, používat ho pak za stejných podmínek můžete na dobu neurčitou, nejdéle po dobu 5 let.

V praxi jde o 28% slevu z ceníkového tarifu Data 12 GB Plus z aktuální generace platných paušálů „Tarify 2022“ u T-Mobilu. Nabídka je určena pro nové zákazníky operátora, zákazníky přecházející se svým mobilním číslem od jiného operátora nebo zákazníky předplacené služby Twist, kteří by chtěli migrovat na paušál. Tarif s uvedenými parametry a cenou je prozatím možné aktivovat do 30. dubna 2023, je ale možné, operátor později nabídku prodlouží.

K opravdové výhodnosti stále daleko

V porovnání s trvale nabízenými tarify T-Mobilu nejde o úplně špatnou nabídku, byť k opravdové „výhodnosti“ má stále daleko. Uživatel s pětistovkou v kapse je stále z nepochopitelného důvodu nucen volit mezi neomezenými minutami a slušnou (ne nikoli nutně neomezenou) porcí dat, obojí najednou za své peníze nedostane.

Například ceníkový tarif Pořád Online 1 GB Plus obsahuje sice neomezené minuty a SMS, ale k tomu směšný 1 GB dat plnou rychlostí za 510 Kč měsíčně. Nutno dodat, že i u zbylých dvou velkých operátorů je nabídka pod pětistovku podobně tristní, v tomto cenovém segmentu se snaží prosadit spíše virtuálové.

Jaké ceny tarifů bychom považovali za rozumné: (Jde o hypotézu, u českých operátorů žádné takové tarify neexistují) 500 Kč: neomezená data plnou rychlostí, neomezené minuty + SMS do všech sítí

neomezená data plnou rychlostí, neomezené minuty + SMS do všech sítí 400 Kč: neomezená data omezenou rychlostí, neomezené minuty + SMS do vš. s.

neomezená data omezenou rychlostí, neomezené minuty + SMS do vš. s. 300 Kč: 10 GB dat, neomezené minuty + SMS do všech sítí

10 GB dat, neomezené minuty + SMS do všech sítí 150 Kč: 10 GB dat

10 GB dat 150 Kč: neomezené minuty + SMS do všech sítí

neomezené minuty + SMS do všech sítí cena dodatečného 1 GB dat max. 20 Kč

cena dodatečné 1 minuty hovoru max. 1 Kč

cena dodatečné 1 SMS max. 0,50 Kč

Akviziční tarif se mění několikrát ročně

Akční tarif se v portfoliu T-Mobilu objevuje několikrát do roka, zpravidla pokaždé s jinými parametry a cenou. Jeho úkolem je přilákat k operátorovi zejména zákazníky konkurentů, proto se mu v interní hantýrce říká „akviziční tarif“. Aktivuje se obvykle výhradně online prostřednictvím internetu a je určen pouze pro nové zákazníky nebo zákazníky přecházející od jiných operátorů.

To znamená, že na akční tarif oficiálně nemůžete přejít z jiného, aktuálně používaného tarifu T-Mobilu. Výjimkou jsou předplacené karty Twist, z nichž vám operátor číslo na akviziční tarif převede. Právě tento postup – převod stávajícího tarifu na Twist kartu a následnou migraci na akční tarif využívají zájemci o akční nabídku, kteří už u T-Mobilu jsou a nechtějí přijít o své číslo.