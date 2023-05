Vodafone má výhodný tarif pro ty, co hodně volají. Neomezené minuty i SMS a 1,5 GB dat za 327 Kč měsíčně

Tři největší čeští operátoři moc dobře vědí, že si v tuzemském oligopolním rybníčku cenově příliš konkurovat nemusí, zákazníci neodejdou, protože nemají kam. Ale přece jen tu a tam stojaté vody cenově nadsazených tarifů občas rozčísne nějaká ta „méně nevýhodná“ nabídka.

Operátoři těmto poloveřejně nabízeným tarifům říkají akviziční, protože jimi chtějí nalákat zákazníky konkurence. V každém měsíci se objevuje takový tarif zpravidla pouze jeden a pokaždé s trochu pozměněnými parametry. Teď v květnu dává Vodafone k dispozici tarif Neomezeně do všech sítí a 1,5 GB dat za 327 Kč.

Podle ceníku operátora se jedná o zkombinovaný balíček neomezeného volání a SMS do všech sítí se slevou 57 %, vylepšený o 1,5 GB dat se slevou 100 %. Podle ceníku operátora by měl takový tarif běžnou hodnotu údajně 624 Kč měsíčně, což je samozřejmě za dané služby naprosto absurdní cena. Po „slevě“ (ať už skutečné, nebo smyšlené), může být ale tarif docela zajímavý, zejména pro ty zákazníky, kteří provolají mnoho minut do různých mobilních sítí. Tarif je možné objednat výhradně online na webu operátora, kde bude nabízen až do 31. července 2023. Po aktivaci jej ale za stejných podmínek lze využívat na dobu neurčitou.

Mapujeme historii akčních tarifů Vodafonu: Květen 2023: neomezené minuty, neomezené SMS, 1,5 GB dat za 327 Kč

neomezené minuty, neomezené SMS, 1,5 GB dat za 327 Kč Duben 2023: 130 minut, 100 SMS a 3 GB dat za 327 Kč

Nabídka pouze pro nové zákazníky

Jenže pozor. Ani tato nabídka není úplně pro všechny. Tarif si oficiálně mohou aktivovat pouze noví zákazníci nebo ti, kteří přecházejí od konkurence, případně majitelé předplacenek Vodafonu. Pokud jste stávající paušální zákazník, operátor vám vaše číslo na výhodný tarif nepřevede a bude potřeba provést „kličku“ s dočasným převodem čísla k jinému operátorovi a pak navrácení zpět k Vodafonu. To je ale nedůstojný postup a je nepochopitelné, že operátoři své vlastní kmenové paušální zákazníky „nutí“ něco takového dělat.

Jaké ceny tarifů bychom považovali za rozumné: (Jde o hypotézu, u českých operátorů žádné takové tarify neexistují) 500 Kč: neomezená data plnou rychlostí, neomezené minuty + SMS do všech sítí

neomezená data plnou rychlostí, neomezené minuty + SMS do všech sítí 400 Kč: neomezená data omezenou rychlostí, neomezené minuty + SMS do vš. s.

neomezená data omezenou rychlostí, neomezené minuty + SMS do vš. s. 300 Kč: 10 GB dat, neomezené minuty + SMS do všech sítí

10 GB dat, neomezené minuty + SMS do všech sítí 150 Kč: 10 GB dat

10 GB dat 150 Kč: neomezené minuty + SMS do všech sítí

neomezené minuty + SMS do všech sítí cena dodatečného 1 GB dat max. 20 Kč

cena dodatečné 1 minuty hovoru max. 1 Kč

cena dodatečné 1 SMS max. 0,50 Kč

Akční tarif se v nabídkách operátorů objevuje několikrát do roka, zpravidla pokaždé s jinými parametry a cenou. Jeho úkolem je přilákat zejména zákazníky konkurentů, proto se mu v interní hantýrce říká akviziční tarif. Aktivuje se obvykle výhradně pouze online prostřednictvím internetu a je určen pouze pro nové zákazníky nebo zákazníky přecházející od jiných operátorů. Na českém trhu akviziční tarif uvádí nejčastěji operátoři T-Mobile a Vodafone.