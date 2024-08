Akční nabídka Xiaomi k začátku školního roku. Telefony se slevou a k tabletům klávesnice zdarma

Prázdniny pomalu končí, blíží se začátek školního roku a v obchodech začínají slevové akce „Zpátky do školy“. Připojuje se i značka mobilů a další elektroniky Xiaomi. Její prodejní akce trvá od 20. srpna do 29. září 2024 (nebo do vyprodání zásob) a zahrnuje slevy na mobilní telefony nebo klávesnice zdarma k vybraným modelům tabletů. Slevy jsou plošné a platí jak pro značkový obchod mistore.cz, tak i oficiální prodejní partnery.

Slevy na telefony pokrývají všechny značky, ať už je to mateřská Xiaomi, nebo její dceřiné značky Redmi a Poco. Z vlajkové řady se zájemci mohou těšit na slevu u modelů Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra. Oblíbená řada smartphonů střední třídy Redmi Note 13 je levnější u všech zahrnutých modelů.

Základní Redmi Note 13 je z původních 4 799 Kč zlevněn na 3 999 Kč. O 1000 Kč je levnější i Redmi Note 13 5G. Slevy se nevyhnuly ani dostupnějším modelům, třeba Redmi A3 je k dostání od 1 999 Kč. Opomenuta nebyla ani značka Poco. Model Poco M6 Pro je během akce dostupný za 4 999 Kč.

Xiaomi v rámci akce k vybraným tabletům rozdává jako dárek klávesnici, která usnadní a rozšíří možnosti práce s tabletem. Nabídka se vztahuje na Xiaomi Pad 6s Pro 12.4, Redmi Pad Pro, Redmi Pad Pro 5G a Xiaomi Pad 6.