Akční tarif T-Mobilu nabídne 150 minut, SMS a 5 GB dat za 345 Kč. V nabídce je po omezenou dobu

T-Mobile po čase obměnil parametry akčního tarifu, který nabízí výhradně online a po omezenou dobu. Únorová nabídka zahrnuje tarif se 150 volnými minutami a 150 SMS do všech sítí, k tomu 5 GB dat plnou rychlostí (včetně přístupu do 5G sítě), následně zpomalený přenos na 256 kbit/s (služba „Pořád online“) za měsíční paušál 345 Kč. Tarif s těmito parametry lze aktivovat na webu operátora, používat ho pak za stejných podmínek můžete na dobu neurčitou, nejdéle po dobu 5 let.

V praxi jde o 25% slevu z ceníkového tarifu Data 5 GB Plus z aktuální generace platných paušálů „Tarify 2022“ u T-Mobilu. Nabídka je určena pro nové zákazníky operátora, zákazníky přecházející se svým mobilním číslem od jiného operátora nebo zákazníky předplacené služby Twist, kteří by chtěli migrovat na paušál. Na webu je uvedená platnost nabídky do 28. února 2023, v obchodních podmínkách ale nalezneme až pozdější datum 31. března 2023.

K opravdové výhodnosti stále daleko

V porovnání s trvale nabízenými tarify T-Mobilu nejde o úplně špatnou nabídku, byť k opravdové „výhodnosti“ má stále daleko. Uživatel s pětistovkou v kapse je stále z nepochopitelného důvodu nucen volit mezi neomezenými minutami a slušnou (ne nikoli nutně neomezenou) porcí dat, obojí najednou za své peníze nedostane.

Například ceníkový tarif Pořád Online 1 GB Plus obsahuje sice neomezené minuty a SMS, ale k tomu směšný 1 GB dat plnou rychlostí za 510 Kč měsíčně. Nutno dodat, že i u zbylých dvou velkých operátorů je nabídka pod pětistovku podobně tristní, v tomto cenovém segmentu se snaží prosadit spíše virtuálové.

Jaké ceny tarifů bychom považovali za rozumné: (Jde o hypotézu, u českých operátorů žádné takové tarify neexistují) 500 Kč: neomezená data plnou rychlostí, neomezené minuty + SMS do všech sítí

neomezená data plnou rychlostí, neomezené minuty + SMS do všech sítí 400 Kč: neomezená data omezenou rychlostí, neomezené minuty + SMS do vš. s.

neomezená data omezenou rychlostí, neomezené minuty + SMS do vš. s. 300 Kč: 10 GB dat, neomezené minuty + SMS do všech sítí

10 GB dat, neomezené minuty + SMS do všech sítí 150 Kč: 10 GB dat

10 GB dat 150 Kč: neomezené minuty + SMS do všech sítí

neomezené minuty + SMS do všech sítí cena dodatečného 1 GB dat max. 20 Kč

cena dodatečné 1 minuty hovoru max. 1 Kč

cena dodatečné 1 SMS max. 0,50 Kč

Akviziční tarif se mění několikrát ročně

Akční tarif se v portfoliu T-Mobilu objevuje několikrát do roka, zpravidla pokaždé s jinými parametry a cenou. Jeho úkolem je přilákat k operátorovi zejména zákazníky konkurentů, proto se mu v interní hantýrce říká akviziční tarif. Aktivuje se obvykle výhradně pouze online prostřednictvím internetu a je určen pouze pro nové zákazníky nebo zákazníky přecházející od jiných operátorů.

To znamená, že na akční tarif oficiálně nemůžete přejít z jiného, aktuálně používaného tarifu T-Mobilu. Výjimkou jsou předplacené karty Twist, z nichž vám operátor číslo na akviziční tarif převede. Právě tento postup – převod stávajícího tarifu na Twist kartu a následnou migraci na akční tarif využívají zájemci o akční nabídku, kteří už u T-Mobilu jsou a nechtějí přijít o své číslo.