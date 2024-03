Aktivní chlazení, gigantická baterie a také vestavěný projektor. Tento Android se vymyká všemu běžnému

Projektory se ve smartphonech objevují jen sporadicky, a když už, tak mají tyto telefony velké zábrany, kvůli nimž nelze projektor plnohodnotně využít. Ať už je to pro nedostatečný jas projektoru, slabý výkon procesoru nebo nedostatečnou kapacitu baterie. Nově oznámený smartphone však, v mezích možností, řeší všechny tyto tři problémy. Jen musíte počítat s tím, že se od běžných uniformních „placek“ hodně odlišuje...



Mezi klíčové funkce smartphonu Tank 3 Pro patří obří baterie, 5G čipset, LED svítilna, aktivní chlazení, projektor a velkorysé kapacity operační paměti a úložiště

Telefon s podporou IP68 ostal do výbavy 6,79" 120Hz displej s rozlišením Full HD+, který je vsazený do těla o rozměrech 179 × 86 × 29,8 mm. Tohle bude pořádný „kousek“, který vás v kapse bude tížit bezmála 700 gramy! Z velké části je to vina baterie, která má kapacitu vysoce nadstandardních 23 800 mAh. Jen pár tisíc mAh ji dělí od absolutního rekordu, který aktuálně drží telefon značky Energizer s kapacitou 28 000 mAh. Baterii můžete dobít přibalenou dobíječkou, a to hned 120 Watty. Za jeden a půl hodiny ji dobijete z nuly až na 90 procent.

Projektor, ventilátor a obří svítilna

Výkon zajišťuje procesor Mediatek Dimensity 8200 s podporou 5G, na nějž navazuje 16 nebo 18GB RAM a 512GB úložiště. Nejen procesor, ale také projektor, bude chladit uvnitř umístěný větráček. Samotný projektor má jas až 100 lumenů a ruční doostření kolečkem na boku. Na zádech telefonu je umístěná obří svítilna a také čtyřnásobný fotoaparát v konfiguraci 200 + 64 + 50 + 8 Mpx. Hlavní snímač s umělou inteligencí a autofocusem doplňuje kamera pro noční vidění, širokáč a teleobjektiv. Průstřelová selfie v displeji má rozlišení 50 megapixelů.

V projektoro–telefonu, který se po oznámení rovnou dostal na trh, běží Android 13. Smartphone s úplným označením 8849 Tank 3 Pro by Unihertz stojí 19 tisíc korun, výrobce jej však zatím nabízí pouze online.

Představení telefonu 8849 Tank 3 Pro by Unihertz:

Zdroj: Prnewswire