Aktualizace na Android 14 jdou pomalu. Nejvíc zařízení pořád používá dva roky starý Android 13

Google ve vší tichosti zveřejnil ve své vývojářské konzoli distribuci jednotlivých verzí Androidu, a je to opět velmi smutný pohled. V době, kdy se v telefonech několika značek už testuje Android 15, je loňský Android 14 (tedy stále oficiálně nejaktuálnější verze systému) daleko za očekáváním. K 1. květnu se dostal jen do 13 % Androidů, což jej řadí až na páté místo žebříčku! Co do počtu zařízení, v němž tato verze Androidu běží, jej předběhl i Android 10 z roku 2019...



Nejpoužívanější distribucí mobilního systému od Googlu je předloňský Android 13, který je nainstalován ve 20,9 % Androidů. Druhou nejpoužívanější verzí systému je překvapivě Android 11, který přišel na svět před třemi lety. Ve statistkách u něj Google eviduje instalaci v 19 % Androidů. Třetí pozice připadla o rok novějšímu Androidu 12 (14,7 %), na čtvrtém místě se nachází Android 10 - 13,6 %. Aktuální verze Android 14 je nainstalována jen zhruba v každém sedmém Androidu, a to je pro Google velmi špatná vizitka.

Všeobecně se očekávalo, že s tím, jak Samsung v posledních dvou letech zrychlil aktualizace softwaru, se zvýší i penetrace nejaktuálnější verze Androidu. Konkurenční značky však takový drajv v aktualizacích nemají, což se odráží i na výsledných číslech. Google se v posledních letech snaží s výrobci navázat užší spolupráci a zrychlit aktualizace, při pohledu na Apple však stále srovnáváme hrušky a jablka. K dubnu běžel operační systém iOS 17 (subverze .3 a .4) na 61,3 % zařízení, přičemž předchozí iOS 16 (včetně subverzí) eviduje 8,77% podíl. To jsou čísla, o kterých si může Google nechat jen zdát.