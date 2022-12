Aktualizace systému. Minimum jsou 2 roky, mnohé značky ale garantují delší podporu

Chytré telefony je třeba neustále bránit před vnějšími hrozbami. Ví to i samotní výrobci, kteří nabízí pravidelné záplaty zabezpečení. Jenže jejich pravidelnost a doba poskytování bezpečnostních aktualizací závisí, nejen na daném modelu, ale také na značce. Úplně to stejné můžeme vztáhnout i na aktualizace operačního systému. Jak fungují pravidelné updaty Androidů a proč je vhodné instalovat záplaty co nejdříve A zatímco ještě před lety byla jako standard brána dvouletá softwarová podpora, dnes už je situace daleko lepší. Máme tím na mysli zejména výrobce Androidů. Někteří z nich se až v nedávné době odhodlali poskytovat updaty systému a záplaty po delší dobu, než v minulosti. Apple je u aktualizací iPhonů jednoznačným králem, u Androidů závisí doba podpory na značce. Někteří výrobci jsou s dobou podpory zcela otevření, jiní naopak zarytě mlčí, aby nemohly být stanovené sliby v budoucnosti použity proti nim. Jak je to tedy se softwarovou podporou u jednotlivých mobilních značek vypadá? Apple: Jasná jednička v updatech smartphonů Apple je i v letošním roce jednoznačným králem mobilní podpory. A nebýt jej, možná by Android výrobce ani nenapadlo poskytovat podporu delší, než po dobu dvou let. Americký gigant poskytuje softwarovou podporu až po dobu pěti až šesti let, resp. v telefonech běží pět až šest verzí iOS, což je v mobilním průmyslu hotový unikát.

Statista: iPhony, a všechny verze iOS, které (zatím) dostaly Konkrétně nejnovější verze iOS 16 se dostala i na iPhone 8, což je telefon z roku 2017. Dostal se na trh s iOS 11, dnes už v něm běží iOS 16. Rekordmanem je v tomto duchu řada iPhone 6s či iPhone SE z roku 2016, kteří startovali na iOS 9, přičemž jejich podpora skončila až vloni s příchodem iOS 15. Součástí aktualizací systému jsou u Applu i záplaty zabezpečení, které jsou součástí pravidelných návazných updatů, konkrétně např. nejnovějšího iOS 16.2. Apple také ve formě updatů aktualizuje i starší telefony, které už nedosáhnou na iOS 16. V polovině prosince tak došlo např. na aktualizace starších modelů, v nichž teď běží iOS 15.7.2. Apple však ve svých dokumentech dodává, že zařízení se starší verzí iOS nemusí obdržet kompletní záplatu. I tak to však znamená, že bezpečnostní aktualizace (alespoň v částečné podobě) stále dostávají i iPhony staré sedm let! Kompletní historii bezpečnostních aktualizací se dočtete na webu Applu. Už z něj je vidět, že Apple nemá přesný časový rámec vydávání záplat, které se tak na iPhony dostávají víceméně náhodně.

Samsung: Jednička mezi Androidy Samsung v roce 2022 slíbil uživatelům svých smartphonů tři nové generace Androidu, a tuto politiku letos v únoru ještě vylepšil. Smartphony řady Galaxy se tak mohou těšit až na čtyři navazující generace Androidu a pět let bezpečnostních aktualizací. Samsung u topmodelů nově slibuje až čtyři generace Androidu a pět let bezpečnostních aktualizací Tato pravidla platí od letošního února, a týkají se zpětně i loňských modelů řad Galaxy S a Galaxy Z. Rozšířená podpora navíc platí i pro tablety řady Tab S, pro chytré hodinky a také pro modely řady Galaxy A, ve které se nacházejí i cenově nejdostupnější telefony řady Galaxy. Mezi Androidy slibuje Samsung suverénně nejdelší softwarovou podporu, a bylo to vidět už při aktualizacích na Android 13. Zatímco jiné značky teprve rozjíždějí beta testování a slibují update na Android 13 v prvním čtvrtletí či polovině příštího roku, jihokorejci mají dávno hotovo. A to se nebavíme jen o špičkových telefonech, ale i o níže postavených Galaxy A13 a Galaxy M13. Všechny modely, které měly dostat update na Android 13 s nadstavbou One UI 5, už jej minimálně několik týdnů mají. Kéž by byla takto příkladná podpora napříč celým spektrem všech výrobců. Představení nadstavby One UI 5 od Samsungu: Bezpečnostní záplaty u zařízení z roku 2019 a novějších docházejí do zařízení po dobu minimálně čtyř let, vybrané novější zařízení dostávají záplaty zabezpečení až po dobu pěti let. Novější zařízení na měsíční bázi, pokud je to technicky možné, starší zařízení pak jednou za čtvrtletí či pololetí. Samsung je v tom transparentní, a tak si četnost aktualizací u vašeho telefonu můžete dohledat přímo na webu Samsung Mobile Security.

Google: Byl mezi Androidy jedničkou, teď ztrácí Google byl dlouhodobě mezi Androidy jasnou jedničkou v softwarové podpoře, protože OEM výrobcům nařizoval alespoň dvouletou softwarovou podporu, a sám u zařízení Pixel přidával rok navíc. Google už však překonal Samsung, a mohlo by se zdát, že se poučí a Samsung alespoň dorovná, povedlo se však jen částečně. Bezpečnostní záplaty se na Androidu šíří pomalu. Zlepší se to vůbec někdy? Google u Pixelů nabízí tři návazné generace Androidu a až pět let bezpečnostních aktualizací. Ty se na Pixely dostávají každý měsíc v rámci pravidelně vydávaných záplat. Google vydá bezpečnostní záplatu, kterou poskytne výrobcům, kteří si k ní přidají opravy vlastních nadstaveb a softwaru, a výsledek pošlou do vybraných smartphonů. Dalo by se čekat, že může Google vydat záplaty hned první den a na nic nečekat, i přesto jej v rychlosti záplat dlouhodobě, a tak trochu paradoxně, poráží Samsung. Google eviduje dobu softwarové podpory Pixelů na samostatných stránkách, obsah bezpečnostních záplat je zveřejněn v Pixel Update Bulletinu.

OnePlus: První náznak změny Značka OnePlus není na českém trhu už příliš výrazně zastoupená, ovšem výrobci nemůžeme upřít snahu o výrazné zlepšení softwarové podpory. Koncem listopadu značka oznámila, že se její telefony mohou těšit na čtyři návazné generace Androidu a až na pět let bezpečnostních aktualizací. Palcové titulky podporu srovnávaly se Samsungem, výrobce však tento typ podpory nabízí jen pro vybraná zařízení, která budou teprve představena v roce 2023. Z OnePlus je zase online značka, český distributor přestal telefony prodávat Pro stávající uživatele tak žádný bonus z rozšířené softwarové podpory neplyne, i tak je to však od značky OnePlus skvělý počin. V oblasti bezpečnostních záplat dorazí update na telefony každé dva měsíce, nelze tedy čekat měsíční tempo aktualizací jako u konkurence. U stávajících telefonů by měly platit podmínky, které značka nastolila v roce 2021, a to tři generace updatů systému a čtyři roky bezpečnostních záplat. Oppo: Stejný přístup v rámci „rodiny“ Značky OnePlus a Oppo v polovině prosince uzavřely strategické partnerství, a tak není překvapením, že i Oppo brzy nabídne rozšířenou softwarovou podporu. Úroveň je opět na metě Samsungu, tedy čtyři generace systému a pět let bezpečnostních záplat. A ano, i tentokrát to platí jen pro vybrané telefony, které se na trhu objeví v průběhu příštího roku. Stávajících uživatelů se změny v délce podpory nijak nedotknou. Minimální podpora podle Googlu? Dva roky updatů systému a dva roky bezpečnostních záplat. Vybavenější stroje dostávají tři upgrady systému a bezpečnostní záplaty po dobu čtyř let. Modely střední třídy dostanou o jednu generaci méně. V případě nejlevnější zařízení je podpora jeden, resp. tři roky. Ty úplně nejlevnější modely dokonce žádné aktualizace nedostávají. Ovšem, alespoň víte, na čem jste...