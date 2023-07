Aktualizovali jste iPhone a nenačítají se vám některé webové stránky? Poradíme, jak tento problém vyřešit

Apple vydal další rychlou záplatu zabezpečení, tzv. Rapid Security Response (v češtině známé jako „Rychlé bezpečnostní reakce“), jenže ani tentokrát se to neobešlo bez chyb. Updaty pro iPhony, iPad a Mac měly označení iOS 16.5.1 (a), iPadOS 16.5.1 (a) a macOS 13.4 (a), jenže už po pár hodinách je Apple musel z aktualizačního serveru odstranit. Jaký byl důvod? Mimo oprav totiž záplata přinesla i jednu velkou chybu.

Součástí aktuální Rapid Security Response (RSR) byla rychlá oprava díry ve WebKitu, která mohla prostým zpracováním webové stránky na iPhonu či na iPadu spustit libovolný kód. Apple přiznal, že tento problém mohl být aktivně zneužíván, a tak do mobilního WebKitu přidal další kontrolní mechanismy. Jenže ty způsobily to, co Apple nechtěl. Přestaly totiž fungovat i některé běžně používané a bezpečné stránky. Pokud jste si např. v iOS či iPad OS chtěli zobrazit web Facebooku, WhatsAppu nebo Instagramu, prohlížeč webovou stránku nezobrazil.



Rychlé bezpečnostní reakce pro iPhony a iPady zatím vždy ovlivnily podivné chyby. Update iOS 16.4.1 (a) nedokázal ověřit svou integritu, update iOS 16.5.1 (a) zase znemožní načítání některých webových stránek

Apple se tak rozhodl problematickou aktualizaci stáhnout, a pracuje na verzích iOS 16.5.1 (b) a iPadOS 16.5.1 (b), které výše zmíněnou zranitelnost opraví. Pokud jste však už nainstalovali „áčkový“ update a nefunguje vám načítání některých webový stránek, poradíme, jak situaci vyřešit. Přejděte do Nastavení - Obecné - Verze iOS. Dále zvolte položku „Odstranit rychlé bezpečnostní reakce“. Po restartu iPhonu problém s nenačítáním webových stránek zmizí.

Zdroj: Apple