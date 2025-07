Aktuální iPhony mají oproti tomu prvnímu 385× výkonnější procesor. iPhone 17 Pro by měl tento rozdíl ještě výrazně zvýšit

Apple má rád čísla a na prezentacích iPhonů se často chlubí mezigeneračními nárůsty výkonu v násobcích či procentech. Co by se však stalo, kdyby se porovnal výkon procesoru prvního iPhonu z roku 2007 se zatím stále aktuálním iPhonem 16 Pro? Podle analýzy japonského webu PC Watch narostl za tu dobu výpočetní výkon procesoru 384,9krát! Zdrojem dat jsou výstupy z benchmarku Geekbench, v nichž se sledovalo mezigenerační zvýšení výkonu, které se v průměru pohybovalo okolo 40 procent.



Oproti prvnímu iPhonu je aktuální řada výpočetním výkonem úplně někde jinde

Pokud by se stejná tendence projevila i u iPhonu 17 Pro, mohl by být letošní model až 500krát výkonnější než první iPhone. Je však třeba zmínit, že zejména u starších verzí iPhonů se jedná o odhady výkonu, protože první benchmarky se objevily až v následujících letech a jako první byl otestován až iPhone 3GS. První generace iPhonu například neměla ani aplikační obchod App Store, který se do iPhonů dostal až o rok později spolu s iPhonem 3G.

Obří nárůst výkonu za 17 let

Připomeňme si první iPhone, který Steve Jobs oznámil v roce 2007. Poháněl jej 620MHz procesor postavený na architektuře ARM11, který však pro potřeby iPhonu běžel „jen" na frekvenci 412 MHz. Samsung dodal procesor i pro iPhone 3GS, konkrétně model APL0298C05 s jádrem Cortex-A8. V roce 2013 pak byl iPhone 5s vůbec prvním smartphonem s 64bitovým procesorem nazvaným Apple A7 (Cyclone).



Modrá čára znázorňuje nárust výkonu procesorů od Applu, oranžová pak nárust výkonu u procesorů od Googlu

Zatímco výrobci telefonů s Androidem se hnali za osmi a desetijádrovými procesory, designovou filozofií Applu byl vyvážený výkon a efektivita. Díky tomu si Apple od roku 2017 vystačí se šestijádrovými procesory. Typicky mají dvě jádra pro výkon a čtyři úspornější jádra. To však Applu bohatě stačí, aby se jeho iPhony držely na špici v syntetických jednojádrových i vícejádrových testech. V novodobé historii už procesory pro Apple vyrábí firma TSMC.



iPhone 16 Pro má už teď podle zdroje procesor 384,9× výkonnější, než u prvního iPhonu. Letošní iPhone 17 Pro má mít procesor až 500× výkonnější (oproti první generaci)

iPhone 16 je postavený na 3nm procesoru Apple A18, který v benchmarku Geekbench získal 8 100 bodů. iPhone 16 Pro dodává výkon procesor Apple A18 Pro, který i díky výkonovým jádrům s frekvencí přes 4 GHz získal v tomto testu přes 8 500 bodů. Jen oproti iPhonu 13 Pro Max z roku 2021 registrujeme o 50 % vyšší výkon, což Apple dokázal za pouhé tři roky. Aktuální iPhony 16 byly totiž uvedeny na trh na podzim roku 2024.