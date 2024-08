Ale vždyť my se představujeme až na podzim?! iPhone potkal nový Pixel a nevěřil vlastním foťákům

iPhone a Pixel, nerozlučná dvojice je zpět. Hned po premiéře Pixelů 9 přišel Google i s novým videem kampaně BestPhonesForever, ve které se nový telefon od Googlu představuje „starému“ iPhonu. Pixel odchází z afterparty po představovací akci Made by Google a iPhone jej láká k vodě. Následuje reakce iPhonu, který nevěří vlastním fotoaparátům: „Ale my se přece představujeme až na podzim!“. Pixel dodává, že musel přijít dříve, aby mohl ukázat „nové funkce Gemini“.



„Představení? Teď v létě?“ ptá se v posledním videu kampaně BestPhonesForever iPhone, který chtěl vyrazit k vodě...

Následně se na scénu dostanou další dva iPhony, které chtějí jít „k vodě“, a ani ty nečekají, že by se v létě konala nová premiéra Pixelů. Narážka iPhonu „Ještě další funkce Gemini?“ perfektně vystihuje náladu, jaká musí panovat v Applu. Ten zatím konkurenci jen dohání, a to v omezené míře, jen na vlastním trhu a zatím jen v betaverzi iOS 18. Google, ale také třeba Samsung, už mají své AI funkce dostupné prakticky globálně, a v poslední době se k nim přidávají i značky OnePlus, Honor, Vivo a další.

Google tak pokračuje v netradiční kampani #BestPhonesForever, ve které vlastně ani není jasné, co je jejím cílem a klíčovým sdělením. Podle některých může neustálé srovnávání iPhonů a Pixelů pomoci ukázat širokému publiku to nejlepší z obou světů (a lehce vyzdvihnout Pixely), podle jiných to může být bráno jako předzvěst ještě hlubší spolupráce a integrace funkcí mezi Androidem a iOS. A kdo ví, možná, že jednoho dne budou operační systémy Android a iOS skutečně spolupracovat jako „staří přátelé“. U podpory RCS v iOS 18 to tak rozhodně nemusí skončit...

Nový Pixel v reklamě potkává starý iPhone: