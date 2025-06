Našli jsme nejlepší mapy pro Garmin. Jsou zdarma, aktuální a vypadají jako Mapy.com

Poslední měsíc jsem testoval více než deset mapových podkladů pro cyklonavigaci Garmin. Její výchozí mapy mi totiž úplně nevyhovují, ale především nejsou aktuální. Ač vycházejí ze stejných dat OpenStreetMap jako komunitní alternativy, výrobce vydává aktualizace jednou za uherský rok. A pokud máte starší cyklopočítač, tak už se jich ani nedočkáte.



Gravelistova mapa

Komunita ale dokáže exportovat upravené OSM klidně každý den, případně s týdenní či měsíční frekvencí. Jenže ty komunitní mapy zase vypadají, no, všelijak. V každé zemi nejspíš používají trochu jiný kartografický jazyk a já odkojený na českých autoatlasech a turistických mapách očekávám, že budou trochu jako Mapy.com. Jenže žádná se tomu zrovna nepřibližuje.



Stejná oblast na Mapy.com

Dokud jsem neobjevil mapu od Gravelisty. Ta totiž kopíruje styl Mapy.com velmi důkladně. Hustota a barvy jednotlivých prvků, značení turistických tras, cyklostezek a cyklotras i lesních pěšin velmi dobře odpovídají vzoru a já jsem najednou měl pocit, že jedu jako s mobilem na řídítkách. Ale oproti němu mi cyklopočítač vydrží 30 hodin, nestěžuje si na horko, bláto ani jiné rozmary počasí či terénu.

Instalace alternativní mapy

Na webu Gravelisty se odkaz ke stažení nachází na konci této stránky. Mapa Česka a Slovenska má asi 1,4 GB a aktuálně obsahuje data k dubnu 2025. Soubor s koncovkou IMG je pak nutné nahrát do cyklopočítače připojeného přes USB k počítači, konkrétně do složky Garmin.



Nastavení podkladů, náhled na mapu a mapa při jízdě

Na Windows a Linuxu by se Edge měl objevit rovnou jako externí úložiště. Na Macu nikoliv, protože nativně nepodporuje protokol MTP (používají jej mj. mobily s Androidem). Vyřešit se to dá například aplikací OpenMTP, případně to zvládnou správci souborů jako třeba Commander One.

Mapa by teoreticky stejným způsobem měla jít nahrát i do hodinek Garmin z řad Fenix, ForeRunner či jiných zařízení výrobce, které pracují s mapami, ale to nemám odzkoušené.



Soubor IMG je třeba nahrát přímo do složky Garmin

Nahrání souboru je pouze první krok. Pak musíte vrstvu s mapou aktivovat na samotném zařízení. V případě Edge 1040 je postup následující.

Běžte do Nastavení | Profily aktivity | Vaše_aktivita | Navigace | Mapa | Konfigurovat mapy .

. V seznamu aktivujte Gravelistovu mapu a zrušte všechny ostatní.

Mně to takhle fungovalo, ale sám autor mapy doporučuje ponechat ještě Worldwide Autoroute DEM. Tu však já v seznamu ani nemám, protože je to nejspíš záležitost starších zařízení. Každopádně mapa je normálně routovatelná, takže umí vyhledávat trasy, případně vás navést na správný směr, pokud z ní sjedete pryč. Garmin však obecně neumí s tvorbou a přepočtem tras moc dobře pracovat, ale to je na jiný článek…

Oproti jiným mapám můžou být ty Gravelistovy méně kontrastní. Bílá silnice vedle světle béžové zástavby nebo zeleně se trochu ztrácí, ale při jízdě jsem s tím neměl problém při žádném měřítku. Aktuálnosti a pěkného značení si však cením víc. Pokud navíc jezdíte jen po Česku nebo Slovensku, nemusíte stahovat ohromný balík od Garminu obsahující celou střední Evropu.

Oživeno v 13:15 | Ověřili jsme, že mapy Gravelista je možné používat také v hodinkách Garmin. Na obrázku je vidíte v prvních dvou řádcích. Ve třetím řádku je pro srovnání mapa Topo Czech.

V galerii v článku najdete srovnání s dalšími komunitními mapami i těmi oficiálními od Garminu, a to standardně dodávané TopoActive. Srovnání jsem kvůli pohodlnosti a zobrazení větší mapy najednou provedl v aplikace GPXSee.