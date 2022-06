Amazfit Bip 3 Pro. Nestojí ani dva tisíce, přesto změří SpO2 a kvalitu spánku, odolají vodě a mají i GPS

Modelová řada Bip je u značky Amazfit vždy co nejvíce při zemi, přesto však má stále co nabídnout. Důkazem jsou ultralevné modely Bip 3 a Bip 3 Pro, které ukazují, že ani pokročilejší monitoring zdravotních funkcí vás nemusí vyjít nijak draho. Oba modely chytrých hodinek jsou si velmi podobné, přesto nás však o něco více zaujal model Amazfit Bip 3 Pro.

Jedná se o lehké hodinky, které dostaly 1,69" obdélníkový displej (240 × 280 pix), na němž si zobrazíte jeden z více než padesáti ciferníků. Podobu hodin na pozadí si můžete upravit a myslí se i na zobrazení vlastních fotografií. Plastové tělo o tloušťce 9,65 mm a kolibří váze 33,2 gramů má pouze jedno doplňkové tlačítko. Šasi splňuje odolnost 5 ATM, takže si hodinky můžete vzít i do vody. Připraven je pro to i samostatný režim pro evidenci plavání. Hodinky zvládnou celkem monitorovat přes 60 různých cvičení. Řemínky jsou vyrobeny ze silikonu.



Líbit se vám bude i výdrž hodinek. Díky uzavřenému systému dostanete z 280mAh baterie až 7 dní náročného užívání či dvojnásobek v případě běžného každodenního zápřahu. Ten zahrnuje třeba i zobrazování notifikací a spouštění několika dostupných aplikací. Na dálku můžete ovládat foťák telefonu, hudební přehrávání, zobrazit si úkoly, nastavit budík, podívat se na předpověď počasí nebo najít propojený telefon.

Hodinky mimo kroků a nepřetržitého srdečního tepu zvládnou změřit okysličení krve či monitorovat spánek a s ním spojené dýchání. Výsledky se pak dozvíte v připojeném smartphonu, a to v aplikaci Zepp. K uvolnění stresu slouží dechová cvičení, všechna naměřená data a denní aktivity se vám počítají do denního skóre PAI. Navíc je pak ještě menstruační kalendář a upozornění na delší dobu neaktivity, resp. sezení. Do výbavy hodinek se dostala i podpora GPS/Glonass/Galileo/Beidou, s telefonem (Android i iOS) komunikují přes Bluetooth 5.0 LE.

Amazfit Bip 3 Pro se nabízejí v černé, růžové a „krémové“. V Evropě vstupují na pulty prodejen dnešním dnem, a to za 69,90 EUR, což dělá cca 1 750 korun. Současně se nabízí i základní verze Amazfit Bip 3, u které je pořizovací cena nižší o 250 Kč. A jaké jsou ústupky? Přijdete vlastně jen o GPS, a o cvičební režim pro plavce. Základní model se nabízí v černém, modrém a růžovém barevném provedení.

Klíčové vlastnosti hodinek Amazfit Bip 3 Pro: