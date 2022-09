Amazfit ukázal nové hodinky GTR 4 a GTS 4. Dostanou vás excelentní výdrží i přesnější GPS lokalizací

Společnost Amazfit dnes na veletrhu IFA představila hned tři nové modely chytrých hodinek, které spadají do populárních řad GTR a GTS. Všechny novinky spojuje vylepšená GPS anténa, které zpřesňuje lokalizaci v terénu, vylepšené sportovní režimy a AMOLED displeje s HD rozlišením. Nejvíce podobností najdeme mezi dvěma nejvýše postavenými GTR 4 a GTS 4, které se nejvýrazněji liší tvarem displeje. GTS 4 Mini je specifikacemi přeci jen o něco níže.

Amafzit GTR 4 svým vzhledem co nejvíce připomínají klasické hodinky. Displej je kruhový, prostřední rám je vyrobený z kovu. Na displej můžete dostat přes 200 ciferníků i režim Always On, u něhož si můžete vybrat z 30 animovaných a ze čtyř „interaktivních“ vzhledů. Hodinky se budou nabízet v černé, hnědé a šedé. Amazfit GTS 4 využívají 1,75" AMOLED displej (150 ciferníků, Always On), hliníkové tělo s tloušťkou 9,9 mm váží jen 27 gramů. Hodinky budou k dostání ve čtyřech odstínech - v černé, bílé, hnědé a v růžové.



Hodinky Amazfit GTR 4

Měření zdravotních dat obstarává optický snímač BioTracker 4.0 PPG, který kůže prosvětluje dvěma LED diodami a dokáže tak posbírat až o třetinu více dat než u předchozí generace. Těšit se tak můžete na vylepšené měření srdečního tepu bez interference, které má téměř stejnou přesnost jako samostatné hrudní pásy. Hodinky dále měří okysličení krve, úroveň stresu a také frekvenci dýchání. Nové modely se mohou opřít i o vylepšený monitoring spánku. Uživatel si může vytvořit své vlastní spánkové schéma, jemuž se hodinky přizpůsobí. Ti, kteří chodí do práce na noční, si tak mohou pohodlně evidovat spánek ve dne.

Hodinky rozpoznají přes 150 cvičebních režimů, z nichž osm automaticky. Mezi přídavky patří běh a golfové odpaly. Pokud se bavíme o silových cvičeních, hodinky jej automaticky rozeznají 15, po updatu firmwaru dokonce 25. Pro 10 různých sportů si můžete vytvořit intervalová cvičení, po jejichž cvičení vám hodinky prozradí výkonnostní data, např. Vo2 Max.



Hodinky Amazfit GTS 4

V hodinkách Běží operační systém Zepp OS 2.0, který nově spotřebuje méně energie. Výrobce tento systém rozšířil o „miniaplikaci“ Baby Records, která dokáže zaznamenávat spánek dětí a časy krmení, dvě nové hry a také o aplikace třetích stran (Go Pro a Home Connect).

Vylepšená GPS a velmi slušná výdrž

Amazfit se chlubí také tím, že jeho hodinky jsou prvními modely na trh s tzv. „dual-band circularly polarized GPS“ anténou, které posiluje příjem GPS signálu i ve velmi nepřístupné nebo zastavěné oblasti. Anténa kombinuje signál pěti satelitních systémů, po firmwarové aktualizaci přibude ještě jeden polohovací systém. Hodinky GTR 4 na jedno nabití vydrží až dva týdny typického využití, Amazfit GTS 4 s menší baterií mohou být bez přístupu k elektrické síti více než týden.

Hodiny mají vystavěný hlasový asistent Alexa Voice Assistant, integrovaný reproduktor poslouží, nejen k poslechu hudby, ale také k hlasovému předávání klíčových informací při cvičení. A to platí i tehdy, když budete mít k hodinkám připojena Bluetooth sluchátka. Hodinky GTR 4 a GTS 4 se začnou prodávat v Evropě za pár dní, do Česka dorazí zřejmě až ve druhé polovině září. Ceny u obou modelů startují na částce 199,99 EUR, tj. 4 900 Kč.

Amazfit GTS 4 Mini

Trochu stranou stojí ořezaná levnější verze hodinek s označením GTS 4 Mini. Odlehčený model nabídne obdélníkový 1,65" HD displej s rozlišením 336 × 384 pix a jemností 309 ppi. Do těla, které je po hranách příjemně zakulaceno, se dostala 270mAh baterie, která umožní hodinkám běžet na jedno nabití až 15 dní „typického“ používání, v ultra úsporném režimu je to dokonce trojnásobek. Ovládání zajišťuje dotykový displej doplněný boční korunkou.



Nejníže postavený model hodinek - Amazfit GTS 4 Mini

Hodinky mají ve výbavě nepřetržité měření srdečního tepu, okysličení krve a stresu, dále podporují více než 120 sportovních režimů, z nichž některé dokáží i automaticky rozpoznat. Samozřejmostí je i přítomnost GPS. Hodinky se budou nabízet ve čtyřech barevných kombinacích, v černé, růžové, modré a bílé. Ve stejné barvě pak budou vyrobeny i silikonové řemínky, které mají „fitness“ sponu. Po provléknutí pásku zasouváte jeho koncovou část směrem k vnitřnímu zápěstí. Hodinky budou stát 99,99 EUR (cca 2 450 Kč), na trh se dostanou nejprve v Německu, odkud zamíří na další trhy.