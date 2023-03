Amazfit ukázal stylové hodinky GTR Mini. Mají AMOLED displej, zvýšenou odolnost, GPS a dvoutýdenní výdrž

Značka Amazif představila kompaktní stylové hodinky GTR mini, které ve 42mm provedení nabízí překvapivě hodně funkcí. Do těla tloušťky 9,25 mm, které kombinuje plast s nerezovou ocelí, byl pod zakřivené sklo vsazen kruhový AMOLED displej s úhlopříčkou 1,28". Panel má rozlišení 416 × 416 pix a podporuje i režim Always On. Hodinky váží 24,6 gramů a k dostání budou ve třech barevných variantách - v černé, růžové a modré. Všechny verze splňují zvýšenou odolnost 5 ATM, pásky mají šířku 20 mm.

V hodinkovém systému Zepp OS 2.0 si můžete vybrat až z 80 připravených ciferníků, a navíc i z 11 animovaných. Navíc už dávno neplatí, že byste si do hodinek s tímto systém nestáhli žádné další aplikace. Jejich počet však zatím není nijak velký. Výkon zajišťuje dvoujádrový procesor Huangshan 2S, díky němuž hodinky s 280mAh baterií vydrží na jedno nabití až 2 týdny typického používání. V případě velmi aktivního používání je jejich výdrž poloviční. I přes tyto skvělé hodnoty se na výbavě hodinek v zásadě nijak nešetřilo.



Nejdůležitější funkce hodinek Amazfit GTR Mini

Amazfit GRT Mini mají více než 120 sportovních režimů, hodinky mimo fyzických aktivit změří vaše ušlé kroky, srdeční tep, okysličení krve, úroveň stresu a samozřejmě i detaily vašeho spánku. Dalším bonusem je menstruační kalendář či personalizovaný zdravotní přehled PAI. Hodinky podporují lokalizační služby, na zápěstí vám přesměrují notifikace z telefonu, můžete díky nim vyhledat založený smartphone nebo hodinky využít jako vzdálenou spoušť či jako ovladač přehrávání hudby v mobilu.

Hodinky se smartphonem komunikují přes Bluetooth 5.2, a to přes párovací aplikaci Zepp, kterou si bezplatně stáhnete na Google Play. Cena hodinek v Evropě činí 129,9 EUR, což dělá po přepočtu zhruba 3 100 Kč. V Česku se hodinky zatím nenabízí, což by se ale mělo v následujících týdnech změnit.

Představení hodinek Amazfit GTR Mini: