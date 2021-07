Amazon Store bude také podporovat App Bundle. Těžit z toho bude i Windows 11

Google začátkem července oznámil, že u nově vydaných aplikací bude na Google Play podporovat pouze nový formát Android App Bundle (přípona *.aab), což, de facto, předznamenává konec tradičních balíčků *.apk. Původně to vypadalo, že tato změna nejvíce postihne alternativní obchody, ty se však dokázaly hravě přizpůsobit. Jako příklad můžeme uvést Amazon Store, který ještě v průběhu roku umožní nahrávání her a aplikací ve formátu *.aab, ovšem tradiční „ápékáčka“ budou (i pro nové aplikace) podporována nadále.

V konečném důsledku může z dvojí podpory souborů profitovat i Windows 11, který bude podporovat Android aplikace a hry právě skrz obchod Amazon App Store, který si stáhnete z Microsoft Storu. Mimo to má fungovat i tzv. side-loading, tedy instalace ze zdrojů třetích stran, např. ze stažených souborů uložených na disku počítače. Android App Bundle je důležitou součástí pro úsporu stahovaných dat (telefon či počítač si bude stahovat jen potřebné soubory a grafiku, které využije), resp. pro zprovoznění funkce Play as you Download.

Portace aplikací z Google Play na Amazon App Store by tak měla být jednoduchá a bez jakýchkoliv bariér navíc. Jistě, vývojáři budou muset přepsat reference a využití základních služeb Play na alternativy od Amazonu, a nechat aplikace podepsat separátními klíči. Aplikace tedy bude nutné vybuildovat pro každý obchod zvlášť, nic více ale Google s alternativními obchody stejně nezmůže. Ostatně, ani samotný App Bundle není žádná novinka, již před dvěma lety jej úspěšně začal používat APKmirror či diskutabilní alternativní obchod Apkpure.

A kdo ví, třeba se dočkáme i toho, že mimo Amazonu bude ve Windows Storu v budoucnu k dispozici i Obchod Play. Pokud budou Android aplikace na desktopu využívány ve velkém, byl by Google sám proti sobě, kdyby nezačal vyjednávat s Microsoftem o užší spolupráci. Za vším je totiž třeba hledat peníze, který by na desktopu mohly Googlu protéct doslova mezi prsty...

Představení Android App Bundle:

Via Amazon