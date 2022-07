Ambiciózní automobilka chce vyrábět smartphony. Strategii prý odkoukala od Applu

Auta a telefony, dva rozdílné světy, které k sobě ale poslední roky mají stále blíž. Nejprve se začaly spojovat, když značky smartphonů začaly vytvářet speciální edice telefonů ve spolupráci s automobilkami. S nástupem elektromobilů se však děje i to, že výrobci mobilů zkoušejí vyrábět i svá auta. Typickým příkladem toho je Huawei nebo Xiaomi, které už vývoj elektrického auta oznámilo.



Nio dnes podobně jako Tesla ve svém interiéru k ovládání využívá velký tablet. Výroba smartphonu je však opět něco úplně jiného.

Nyní tu máme ale přesně opačný případ. A to automobilku, která se rozhodla pustit do vývoje vlastních smartphonů. Jedná se o čínskou automobilku Nio, které se ve světě přezdívá „čínská Tesla”, jelikož rovněž vyrábí elektromobily a v domovské zemi zažila rychlý růst. Loni vůbec poprvé expandovala také do Evropy a stává se z ní světový hráč.

Tento byznys ale firmě evidentně nestačil, a tak chce mít i vlastní telefony. O plánu se nyní více rozpovídal samotný zakladatel automobilky William Li. Ten otevřeně přiznal, že jeho vizí je jít podobnou strategií jako před lety razil Apple. Tedy mít jeden jediný model, a ten každý rok obměňovat. Nejde přitom jen o plán do budoucna, firma prý už na vývoji aktivně pracuje. Li také dodal, že dle prvních zkušeností není podle něj vůbec těžké telefon vyrobit, ve srovnáním s automobily, ale více práce je zde s odladěním, aby vše správně fungovalo.

Strategie jako Apple

Automobilka má zde ale jednu zásadní výhodu proti konkurenci. Údajně si totiž firma vůbec nedělá hlavu s komerčním úspěchem telefonu. Cílem pro ní je hlavně vyrobit kvalitní produkt, který bude užitečným doplňkem pro majitele jejich vozů. Aktuálně prý jejich uživatelé z 60 % používají iPhone, který firma bere jako velmi uzavřený a bez dohody s Applem například uživatelé nemůžou u jejich aut využívat UWB, přestože jej Nio do svých automobilů implementovalo.

Představení vlastního telefonu tak zároveň bere jako určitou obranu před Applem, abych její zákaznici dostali plnohodnotný zážitek ze svých automobilů. Nio zatím neprozradilo, kdy se hotového telefonu dočkáme, ale jisté je, že časem přijde a v zájmu firmy je to, aby to bylo co nejdříve.

Takto vypadá automobil od Huawei:

Zdroj: ArenaEV