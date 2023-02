Ambiciózní Honor Magic5 Pro míří na špičku mezi fotomobily. Po krku jde hlavně Samsungu

Honor už je delší dobu nezávislý na značce Huawei, a tak není svázaný žádnými sankcemi. Možnost volně dýchat firmě evidentně svědčí, představila totiž novou řadu fotomobilů Magic5 a Magic5 Pro, který se hned dostal na špici fotomobilů. A značka se nebojí ani srovnání s tradičním rivalem, Samsungem. Tam, kde by jiní výrobci uvedli označení „konkurenční model“, Honor explicitně uvádí „Samsung Galaxy S23 Ultra“. Mimo to Honor přislíbil brzkou evropskou dostupnost skládacího hybridu Magic Vs.

Magic 5 a 5 Pro: Důraz na fotoaparáty

Oba telefony mají prémiový design se zkosenými hranami a hlavně výrazným fotoaparátem. Opět tedy čekejte výrazný kruhový modul přezdívaný „Hvězdný kruh”, ovšem s novým rozmístěním fotoaparátů. Vyšší model Pro k designu přidává i praktickou odolnost vůči vodě a prachu dle certifikace IP68.



Chcete ještě jiný důkaz o fotografické kvalitě telefonů? Pro varianta získala první místo v Dxomarku

Model Magic5 Pro se může chlubit 6,81“ LTPO displejem, který je zaoblený na všech čtyřech hranách telefonu. Kvůli tomu má i atypické rozlišení 1312 × 2848 pixelů. Samozřejmostí je 120Hz obnovovací frekvence. Potěší ale vynikající maximální jas 1800 nitů. Displej samozřejmě podporuje HDR10+. Podobné vlastnosti má i displej modelu Magic5, jen je nepatrně menší (úhlopříčka 6,73 palce) a jeho jas dosahuje nižší svítivosti 1600 nitů.

Sestava fotoaparátů Hlavní fotoaparát: 50 Mpx, velikost snímače 1/1,12", clona f/1.6, OIS

50 Mpx, velikost snímače 1/1,12", clona f/1.6, OIS Ultraširokoúhlý fotoaparát: 50 Mpx, clona f/2, úhel záběru 112°

50 Mpx, clona f/2, úhel záběru 112° Teleobjektiv: 50 Mpx (Sony IMX858), clona f/3, OIS, 3,5x optický zoom

50 Mpx (Sony IMX858), clona f/3, OIS, 3,5x optický zoom Duální selfie: 12Mpx (f/2.4 + fixní ostření) + 3D hloubková kamerka

Výbava je u obou modelu prakticky stejná. Telefon pohání špičkový Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 doplněný o 12 GB RAM. Jediný rozdíl je v úložišti. Zatímco model Pro nabízí 512GB úložiště typu UFS4.0, základní model má kapacitu poloviční a jde o starší typ úložiště UFS3.1. Stejná je pak u obou telefonů i baterie s kapacitou 5 100 mAh, která podporuje 66W drátové dobíjení. Bonusem modelu Pro je navíc podpora bezdrátového nabíjení, a to až při výkonu 50 Wattů.



Honor Magic5 Pro v kostce

Největší rozdíly ale budou u fotoaparátu. V případě Magic5 Pro totiž všechny tři fotoaparáty nabídnou 50Mpx rozlišení s tím, že hlavní objektiv a teleobjektiv přidají i optickou stabilizaci. Těšit se můžete také na 3,5× optický zoom a, jak výrobce slibuje, i vynikající ostrost fotek při pohybu díky technologii AI Motion Sensing Capture, kdy dokáže ostře zachytit objekt v nejvyšším bodě třeba při výskoku.

Honor Magic5 Pro katalog rozměry a hmotnost: 163 × 77 × 8,0 mm, 219 g

displej: 6,8", kapacitní LTPO AMOLED, 1 312 × 2 848, 460 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 100 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8× Cortex-X3, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 84 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Firma prezentovala spolupráci s Guinessovými světovými rekordy, kdy byl telefonem zachycen pokus o překonání nového rekordu. Výrobce také slibuje lepší snímky v noci a kromě toho se smartphone může pyšnit i čerstvým 1. místem v žebříčku focení DxO Mark.

Představení řady Honor Magic5:

Základní model má fotoaparát rovněž trojitý, ale sestava se významně liší. Ten hlavní má překvapivě vyšší rozlišení 54 Mpx, ovšem s horší clonou (f/1.9). Teleobjektiv nabízí nižší rozlišení 32Mpx a „jen” 2,5× optický zoom. Jediným stejným fotoaparátem mezi modely tak zůstává 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv s clonou f/2.0 a úhlem záběru 122°. Výrobce i nadále spolupracuje s kiny IMAX a telefony tak nabízí možnost natáčení videí v IMAX Enhanced kvalitě. Překvapením je i 12Mpx čelní kamerka, kterou doplňuje 3D hloubkový senzor.