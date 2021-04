Američané testují mobilní vakcinační pasy. Je to budoucnost, která čeká i nás

Vakcinační pasy jsou zatím nejvýraznější počin, který nás může vrátit zpět do běžného života. V New Yorku už týden funguje aplikace Excelsior Pass, která je zajímavou ukázkou toho, co nás všechny nevyhnutelně čeká. Je zřejmé, že restriktivní opatření se sice budou pomalu omezovat, ale pro běžnou veřejnost jen tak neskončí. Mobilní důkaz o tom, že jste naočkovaní nebo negativní po PCR a antigenním testování (testy staré max. 72 hodin), tak může otevřít dveře do nejedné z provozoven...

V New Yorku funguje systém, který navrhla společnost IBM, a ke vstupu do provozoven nebo na sportovní utkání, potřebujete fyzickou průkazku s QR kódem nebo mobilní aplikaci, která je snadno dostupná v telefonu, který nosí každý u sebe. Jenže první dojmy z testování jsou zatím rozporuplné. Podle deníku Washington Post mají vakcinační pasy několik „ale“. Některá jsou bezvýznamná, jiná jsou však dost hraniční...

Chybí celosvětový standard

Pokud pomineme neexistenci celosvětového vakcinačního pasu, je počítat s tím, že různých evidenčních systémů budou po celém světě stovky. Alespoň, že Evropa bude mít svůj centrální systém. Co se však stane, pokud budete z Česka cestovat do USA, Afriky nebo Asie? Budou mezi sebou systémy komunikovat, a pokud ano, tak za jakou dobu?

Použití vakcinační pasů je sice konkrétně v New Yorku sice zatím dobrovolné, jenže celý postup aktivace je zatím dost komplikovaný. A aplikace ne vždy funguje. Představte si, že si koupíte lístek na sportovní utkání, dostavíte se k turniketu, a mobilní aplikace, která by měla ukázat zelenou „fajku“, právě nefunguje. A rozjede se třeba až po skončení utkání... a nebo třeba jen nedošlo k nahrání vašich výsledků, protože je laboratoř zahlcená a zpracovává je se zpožděním.

Další velký problém je podle zdroje snadné falšování. V USA si lidé na Facebook dobrovolně vystavují potvrzení o očkování s čitelnými QR kódy, takže prakticky stačí jen QR kód vykopírovat a společně s koláží uživatelského rozhraní aplikace jej nahrát do mobilu jako screenshot. Jedinou obranou vůči falšování je tak současná kontrola QR kódu spolu s občanským průkazem, což může být pro řadu lidí velká bariéra. A je také otázka jak dlouho kontrola občanských průkazů vydrží, protože při velkých hudebních a sportovních akcích to bude zdlouhavá akce, která bude značně zdržovat.

Evropa se také připravuje na Covid pasy s QR kódy:

Navíc, v New Yorku ani není jasné, které z provozoven budou muset kódy kontrolovat, a jak dlouho. Současně platí pro divadla, sportovní arény, svatby a cateringové akce. Bude třeba nutné skenování i v řetězcích rychlého občerstvení? To zatím nikdo neví...

QR kódy nejsou chráněny otiskem prstu

Řešení od IBM vypadá intuitivně. Do mobilní aplikace NYS Wallet pro Android a iOS naskenuje QR kód z dokladu, který vydávají očkovací a testovací centra. V něm je „zaháčkované“ vaše jméno, datum narození a váš aktuální status očkování či testován. Nedochází ke sběru žádných lokalizačních a osobních dat, a to ani při načtení vašeho QR kódu přes mobilní aplikaci NYS Scanner. Po každém načtení se tento záznam smaže, nic se tedy neukládá lokálně ani vzdáleně.

Jenže, váš jedinečný QR kód není nijak chráněn. Zatímco mobilní platby musíte na mobilu potvrzovat kódem nebo čtečkou otisků prstů, QR kód z aplikace NYS Wallet můžete klidně poslat jako screenshot svým známým nebo sdílet na sociálních sítích. Vytvoření falešného očkovacího pasu přitom není nic složitého, za 11 minut jej údajně „poskládáte“ z veřejně přístupných informací vybrané osoby na Twitteru, ještě když se tato osoba pyšně zvěčnila s dokumentem potvrzujícím očkování...

Budoucnost (ne)vypadá optimisticky

Vakcinační pasy tak vypadají jako skvělá příležitost, jak se vrátit zpět do běžného života, jenže to může být i dvousečná zbraň. Jejich falšování je jednoduché, nutná kontrola občanek (které při registraci vakcinačního pasu nejsou třeba) může vytvořit sociální bariéry. To platí i o starších osobách, kteří nemají smartphony. Jistě, QR kód si budou muset vytisknout, ale, co když nemají počítač, internet ani tiskárnu?

Vakcinační pasy jsou rozhodně skvělý nápad, ale bude třeba ještě dlouhá doba, než se doladí vše do té míry, aby dokázaly zajistit patřičnou bezpečnost a současně umožnily návrat ke každodenním činnostem. Jak však ukazuje řešení z New Yorku, bude to běh na dlouhou trať, který bude potřebovat spoluúčast všech zainteresovaných osob, důslednou kontrolu a absolutně žádné podvádění. A pokud se to někdy splní, tak až tehdy se budeme moci vrátit do doby před rokem 2019...

Zdroj: The Washington Post