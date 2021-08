Ameriku bičuje hurikán Ida. Znovu se ukazuje, jak důležitá je komunikační aplikace Zello

USA znovu v těchto dnech zasáhl hurikán s názvem Ida, který původně spadal do čtvrté kategorie. Ta je charakterizována jako život ohrožující živel s katastrofickými škodami způsobenými větrem doprovázený vydatnými srážkami. I přesto, že hurikán pohybem nad pevninou postupně slábne, ukazuje se důležitost komunikační aplikace Zello, která obyvatelům postižených oblastí poskytuje lokální novinky o pohybu hurikánu a další důležité bezpečnostní informace.

Stejně důležitá byla pro američany tato aplikace již před čtyřmi lety, kdy americkou půdu pustočil hurikán Irma. Aplikace funguje na principu „Push to Talk“, stačí si vytvořit svůj nebo vybrat jeden z dostupných kanálů, do nichž se přihlásíte, a následně můžete čerpat textové a hlasové informace, které jsou pro vaši oblast relevantní. A to v reálném čase ve stylu „walkie-talkie“. Mezi důležité sdílené informace patří kontaktní čísla v případě nouze a další tipy, jak zajistit bezpečnost sebe a celé rodiny. Součástí chatů je i sdílení fotek a screenshotů s důležitými údaji a updaty, např. kam zavolat, když vám na cestě dojde benzín.

Aplikace slouží jako náhrada klasických vysílaček, ovšem ke svému fungování potřebuje internetové připojení. Buď lokální Wi-Fi nebo mobilní sítě (minimálně 2G). Zello v Česku používají i složky Integrovaného záchranného systému, a to ve variantě ZelloWork, která je upravena na specifickou komunikaci centrály s vozidly v terénu. Obdobnou formou však mohou komunikovat i lidé v ohrožených oblastech a pomáhat si sdílením informací navzájem. Aplikace Zello je dostupná k bezplatnému stažení na Google Play a AppStoru.

Jak pomáhala aplikace Zello v průběhu hurikánu Harvey: