Analytici věří v úspěch ohebných telefonů. V roce 2027 se jich má prodat více než 100 milionů

Zatímco konzervativnější uživatelé se už většinou smířili s tím, že telefon rovná se kvádr s obrazovkou na přední straně, ti progresivnější vítají jakoukoli změnu, včetně provedení v podobě „skládačky“. Analytici ze společnosti Counterpoint Research očekávají, že celosvětové dodávky skládacích smartphonů překročí do roku 2027 hranici 100 milionů kusů.

Předpokládají přitom, že největší podíl si ukousnou firmy Samsung a Apple. U Samsungu, který tento segment v podstatě definuje a v ohebných telefonech se intenzivně angažuje (tento týden představil nové modely Fold5 a Flip5), lze úspěch určitě očekávat.

Úspěch ohebných telefonů

Otázkou je, jak analytici došli k tomu, že druhé místo obsadí Apple, který dosud nepředstavil ani jedno ohebné zařízení. Hlavní analytik Jene Park vysvětluje, že z dlouhodobého hlediska je důležité právě to, co udělá Apple. „Na rok 2025 se díváme jako na možný rok debutu skládacího iPhonu, který by mohl tomuto segmentu zajistit další růst.“ upřesňuje.

Celosvětové dodávky skládacích zařízení vzrostly v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o 64 % a dosáhly 2,52 milionu kusů. Vzestup lze přičíst zejména celkovému trendu růstu celosvětového trhu s ohebnými zařízeními, ve kterém hraje významnou roli rostoucí zájem o tento typ telefonů na čínském trhu.

Globální prognóza dodávek skládacích chytrých telefonů podle značky a podílu v prémiovém segmentu

Dle ředitele výzkumu Toma Kanga jsou skládací zařízení v současnosti stále jen okrajovou záležitostí. Jedná se však o důležitý segment pro značky, které si chtějí udržet vedoucí postavení v oblasti inovací a prémiové pozice na trhu. Kang dodává: „Samsung a čínští výrobci jsou velmi aktivní, zejména na svých domácích trzích, přičemž Čína se v loňském roce stala největším trhem na světě. Pokud se chcete prosadit ve skládacích zařízeních, musíte se prosadit právě tam.“

Víc, než polovina lidí uvažuje o „skládačce“

Respondenti v průzkumu odpovídali na otázku, zda by si jako své příští zařízení koupili skládací telefon. Jistě nepřekvapí, že se výsledky lišily s ohledem na to, jaký telefon používají dotazovaní nyní. Vlastníky ohebných telefonů tato koncepce zjevně přesvědčila – celých 80 % z nich uvedlo, že i jejich další smartphone bude mít skládací konstrukci. Desetina dotázaných ještě není rozhodnuta a další desetina znovu ohebný telefon nechce.

Otázka: Jste ochotni si jako další zařízení pořídit skládací telefon?

Podstatně překvapivější jsou odpovědi majitelů konvenčních mobilů. 29,9 % z nich o pořízení ohebného telefonu neuvažuje, dalších 17,2 % zatím nemá v této otázce zcela jasno. Více než polovina – konkrétně 52,9 % – si však chce jako příští smartphone pořídit „skládačku“.

I proto analytici očekávají významný růst prodejů ohebných telefonů. Zatímco letos by se jich mělo prodat 18,6 milionů, což v segmentu prémiových zařízení představuje asi 8% podíl, v příštím roce by to mělo být již 35,7 milionů. V roce 2027 ukousnou nejrůznější „skládačky“ celých 39 % prémiového trhu, neboť se jich má prodat 101,5 milionů.