Android 12 Go zrychlí slabší telefony. Přidává více volného místa a nové vychytávky

Google představil nový operační systém Android 12 Go. V rámci něho připomenul, že už je to 4 roky, co tato odlehčená varianta systému existuje. Vzhledem silnému rozšíření na některých trzích je navíc celkem populární. Podle Googlu aktivně používá Android Go přes 200 milionů uživatelů. Ti se tak mohou těšit na další vylepšení v nové verzi.

Jednou z těch hlavních novinek je rychlejší spouštění aplikací. Google slibuje zrychlení až o 30 % proti verzi 11 Go, a to jak u samotného načítaní, tak u animací. I se slabým hardwarem se tak uživatelé dočkají výrazně rychlejšího chodu.

Zvýšit se má také úspora baterie i úložiště pomocí hibernace aplikací, které nebyly dlouho používané. Aplikace tak budou ukončeny a odstraní se u nich data uložená v mezipaměti, aby v telefonu zbytečně nezabírala místo. V případě spuštění hibernace bude uživatel upozorněn notifikací, pro případ, že by chtěl uspání aplikace zrušit. U souborů potěší také nová možnost obnovy nechtěně vymazaných souborů, a to až 30 dní po smazání.

Chytré funkce a lepší správa zabezpečení

Google sem přidal také chytré funkce systému. V nabídce nedávno spuštěných aplikací se objeví nové rychlé možnosti, které se u dané aplikace mohou hodit. U prohlížeče to může být například překlad, v jiných například poslech nebo screenshot. Vzhledem k cílové skupině operačního systému je myšleno i na sdílení aplikací. Aby uživatel nemusel plýtvat mobilní data pro stahování, je možné si aplikaci nechat poslat od jiného uživatele skrze tlačítko sdílení.

Zlepšila se zde i správa uživatelských účtů pro případ, kdy zařízení sdílí více uživatelů a v neposlední řadě je zde i nová správa zabezpečení aplikací. V té je přehledně zobrazeno, které aplikace přistupují k jakým prvkům telefonu. Kromě výše uvedených hlavních novinek systém jistě přinese i spoustu dalších drobností. Android 12 Go bude dostupný již v roce 2022.

