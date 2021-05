Android 12 prošel dosud největší změnou designu. Na podzim odemkne vaše auto

Google dnes v rámci tiskové konference I/O představil poprvé podrobněji novou verzi operačního systému Android 12. Jde o první veřejnou beta verzi, kterou už dnes mohou otestovat majitelé vybraných telefonů. Kromě Pixelů jsou to vybraná zařízení od Asusu, OnePlus, Oppo, Realme, Sharpu, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi a ZTE.

Základem nového Androidu je přepracovaný design prostředí, který je podle Googlu největší změnou za posledních 6 let od uvedení minimalistického Material Designu. Nový vzhled má název Material You a největší důraz klade na personalizaci vlastního nastavení. To se netýká pouze barev, ale i tvarů a velikosti oken, widgetů, tloušťky linií, kontrastu podbarvení atd.

Těsnější spolupráce s dalšími zařízeními

Výhodou je, že uživatel nemusí každou položku nastavovat složitě sám, algoritmus mu navrhne paletu ladících barev a tvarů. Z fotografie, kterou si vyberete například jako tapetu zamykací obrazovky, vybere nejvýraznější barvy a podle nich vytvoří grafické téma celého telefonu na míru. Zachován zůstává také klasický světlý a tmavý motiv. Material You přijde jako první na podzim na telefony Pixel, poté se rozšíří i do dalších zařízení Googlu.

Dalším hlavním kamenem Androidu 12 je jeho bezpečnost a optimalizace. Celkově má být systém až o pětinu rychlejší, osobní data se zpracovávají lokálně v telefonu a citlivé údaje neputují na vzdálené servery. Uživatel bude mít díky novému nástroji Privacy Dashboard mnohem lepší kontrolu nad aplikacemi, ihned uvidí, kdy které aplikace používaly údaje o poloze a přímo z dashboardu jim může udělovat nebo odebírat oprávnění.

Stejně jako vývojáři jiných systému, pracuje i Google na co nejlepším provázání svých platforem. Android na telefonu tak bude ještě lépe spolupracovat s Chrome OS na Chromebooku, nebo s Androidem na televizi a v autě. Jednou z hlavních inovací bude na podzim možnost odemknutí a nastartování automobilu pomocí telefonu. Funkce Digital Car Key bude nejdříve dostupná v telefonech Pixel a Galaxy od Samsungu, z automobilek se má jako první zapojit BMW.