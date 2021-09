Android 12.1. má nezvratné důkazy o tom, že Google chystá svou vlastní Pixel skládačku

Web XDA Developers se dostal k neveřejné ROM s chystaným Androidem 12.1, která nás ještě více utvrzuje v tom, že Google má ve skládacím segmentu své vlastní plány. Je to patrné např. z nové zamykací obrazovky, která je rozdělena na dvě poloviny, což dost připomíná vnitřní displej Samsungu Galaxy Z Fold3. V levé části jsou zobrazeny hodiny, v praví části pak notifikace. Rozdělení na dvě displejové poloviny je patrné i v nastavení, po rozkliknutí položky v levé části displeje se detailní nastavení zobrazí na pravé části displeje.

Rozdělení displeje na dvě části je patrné i v horní výsuvné liště, zatímco levá část je postupně zaplňována tlačítky rychlého spuštění, v pravé se vykreslují notifikace. V jednu chvíli mohou být v systému spuštěny až dvě aplikace najednou (i dvě instance téže aplikace), předvolené páry aplikací mohou být otevírány současně. Všímáme si i taskbaru, který v režimu zobrazení více aplikací značně ulehčí multitasking. Vylepšená verze Androidu 12 by měla do Pixelů dorazit ještě do konce letošního roku, což by mohlo odpovídat i termínu, kdy by mohl být představen vůbec první skládací Pixel Fold...

Představení Samsungu Galaxy Z Fold3:

Zdroj XDA