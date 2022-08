Android 12L. Na kolik zařízení vlastně tento systém dorazil, a jak zjistíte, zda jej máte i ve svém telefonu?

Ještě před oznámením Androidu 13 si Google „udělal čas“ na odnož Android 12L, který byl primárně navržen pro tablety, skládací zařízení a pro velké multimediální displeje infotainment systémů v automobilech. Systém jako takový byl oznámen loni v říjnu, ovšem až začátkem března se pomalu začal dostávat do koncových zařízení. A tak nás zajímalo, jak výrazně se rozšířil téměř po deseti měsících od svého oznámení. Nutno říci, že tato speciální verze systému Androidu se dost výrazně maskuje.

Prakticky všechny telefony, které běží na Snapdragonu 8+ Gen 1, už běží na systému Android 12L. Protože se však jedná o „Feature Drop“, a to platí i pro zařízení mimo řady Pixel, telefon vám existenci systému jen tak neprozradí. Samsung se u skládacího Galaxy Z Fold4 chlubí tím, že telefon běží na Androidu 12L včetně nadstavby One UI 4.1, v nastavení však telefon tvrdošíjně tvrdí, že běží na Androidu 12.

Jak tedy zjistit, zda i vašem telefonu už náhodou neběží „elková“ verze Androidu? Verzi systému je tak třeba ověřit dotazem na API přes adb shell (viz níže). Pokud příkaz vrací API level 32, jedná se o Android 12L, pokud vrací úroveň 31, jedná se o Android 12 bez vylepšení pro velké displeje. Potvrdili jsme ti tak, že v nové generaci skládacího hybridu skutečně běží Android 12L.



Jak zjistit, zda i ve vašem telefonu už nemáte systém Android 12L? Jedině přes příkazový řádek a adb shell. Telefon je třeba připojit k počítači se zapnutým režimem ladění

Konkrétně u Samsungu by se měly všech podstatných novinek Androidu 12L dočkat i majitelé starších skládaček řady Galaxy Z Fold. A to ještě v průběhu letošního roku. Celkově je však zařízení běžících na Androidu 12L velmi málo. Spousta telefonů, v nichž je Android 12 navíc novou verzi systému nedostane, ale přejde rovnou na Android 13. A právě tato verze Androidu sdružuje i všechny novinky, které přinesl Android 12L.

Proč tedy Android 12L vlastně existuje? No, proto aby vyplnil určité mezidobí, než dojde k uvolnění finálního Androidu 13. Ten je zatím ve fázi beta testování, jenže existence Androidu 12L už dává uživatelům možnost „ochutnat“ Android optimalizovaný pro větší displeje.



Seznam všech smartphonů a tabletů, v nichž aktuálně běží Android 12L. Chybí zde prakticky jen nově oznámený Galaxy Z Fold4 od Samsungu

Na Androidu 12L běží všechny Pixely, které ještě dostávají aktualizace a nově vydávaná zařízení se Snapdragonem 8+ Gen 1. Lenovo systém testuje u Tab P12 Pro, brzy by měl dorazit o do modelů Surface Duo a Surface Duo 2 od Microsoftu.

Jaké jsou nejvýraznější novinky?

Novinek v Androidu 12L je celá spousta, jenže spousta z nich je neviditelná, tedy jaksi na pozadí. Nás však zajímají novinky, které uvidí uživatelé již na první pohled. Systém se soustředí primárně na to, aby na velkých displejích ukázal co nejvíce obsahu. Systémový obrazovky se typicky dělí do rozhraní se dvěma sloupci, takže je prostor efektivněji využit, než dříve.



Android 12L vcelku spolehlivě poznáte podle nového Hlavního panelu (alias Taskbar) ve spodní liště

Největší vizuální změnou je však přidání Hlavního panelu do spodní lišty s ovladači, ze které můžete rychle spouštět základní systémové aplikace, nebo přepnout na některé z posledních používaných aplikací. Konkrétně u Galaxy Z Fold4 je panel fixní, najdete v něm šest aplikací (telefon, zprávy, internet, poznámky, galerie a fotoaparát) a také rychlý vstup otevírající celou hlavní nabídku. K těmto ikonám ještě může přibýt dvojice posledních spuštěných aplikací. Pokud mají některé aplikace nezobrazené notifikace, dozvíte se to díky tečce u její ikony ve spodní liště.

Nejvíce změn však čeká na samotné vývojáře, kteří musí počítat s tím, že aplikace mohou být zobrazovány v režimu Multidispleje, a také s tím, že text může mít v závislosti na velikosti displeje různou podobu i velikost. Veškeré novinky, které jsou v systému důležité zejména pro programátory, najdete do detailů rozebrány zde.

