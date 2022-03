Android 12L už spustíte i na PC. Šikovná vývojářská komunita se postarala o port na platformu x86

Krátce po vydání Androidu 12L byla zpřístupněna i odnož systému, který můžete rozjet na platformě x86. Nová verze Androidu byla zakomponována do ROM s označením Bliss OS, kterou si můžete stáhnout a nainstalovat na počítač nebo alespoň spustit ve virtuálu na desktopu.

Součástí ROM jsou samozřejmě veškeré novinky, které přináší poslední verze Androidu 12L, které jsou obohaceny o rozšířenou kompatibilitu s desktopem. Součástí Bliss OS jsou totiž i potřebné ovladače či drobná vylepšení, která oceníte na počítači. ROM má tradičně co nejvíce blízko k čistému Androidu, jenže tentokrát je její součástí i desktopový režim s alternativním launcherem, takže se vám nová verze Androidu bude ovládat o něco lépe prostřednictvím myši a klávesnice.

Součástí ROM je i balíček Google Mobile Services, takže hned po její instalaci máte k dispozici obchod Google Play, Mapy, YouTube a mnoho dalších známých aplikací. Samotná instalace, díky podpoře UEFI, však není tak jednoduchá jako flashování ROM do telefonu. Ve virtuálu je celý proces značně zjednodušen. Pokud si tedy v počítači chcete vyzkoušet nejnovější Android 12L, odkážeme vás na stránky projektu Bliss OS, odkud si můžete, po vyplnění krátkého kvízu, stáhnout ROM s nejnovější verzí Androidu.

Přímý odkaz ke stažení ROM postavené na čistém Androidu 12L naleznete zde, ISO soubor má velikost 1,3 GB. Systém vypadá vyladěně natolik, že je určen ke každodennímu používání. Jediným negativem je nefungující Bluetooth. I přesto je jeho instalace určená jen do rukou zkušenějších uživatelů, kteří „ví, co dělají“. Za odměnu se vám tak dostane do rukou systém, na který bude spousta mobilních uživatelů ještě nějakou dobu čekat...

Ukázka Bliss OS postaveném na Androidu 12L:

Zdroj XDA