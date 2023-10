Android 13 je nejpoužívanější verzí mobilního systému od Googlu. V těsném závěsu je Android 11

Googlu se podařil doslova zázrak. Těsně před uvedením Androidu 14 se aktuální verze systému stala tou nejpoužívanější, a to je ve světě Androidů dost velká rarita. Vždy když Google zveřejňoval statistiky distribuce verzí Androidu, tahala ta nejnovější za kratší konec. Už krátký výhled do historie prozradí, že dlouhodobě měly největší podíl na trhu verze systému staré dva až čtyři roky. Letos se však situace dramaticky změnila, a to i díky výrobcům, kteří začali své telefony v hojnějším počtu aktualizovat na novější verze systému.

K datům vztažených k 1. říjnu vyplývá, že nejpoužívanější verzí systému byla tehdy aktuální „třináctka“, a to s 22,4% podílem. Připomeňme, že oficiální premiéra Androidu 14 proběhla až o týden později. Druhou nejpoužívanější verzí je Android 11 (21,6 %), na třetím místě se umístil Android 10 (16,1 %), který je těsně následován Androidem 12 (15,8 %) a Androidem 9 (10,5 %). Stařičký Android 8.1 běží na 5,4 % mobilních zařízení, zbytek ještě starších distribucí se vždy dostal pod dvouprocentní podíl.



Aktuální statistiky distribuce verzí Androidu (k 1. říjnu). Snad vůbec poprvé v historii si tehdy nejnovější Android 13 zajistil první příčku. V předchozích letech měly vždy navrch starší verze systému (Zdroj: Gizchina)

U Androidu 12 a Androidu 11 už se žádný nárust nepředpokládá, protože některé z telefonů, které tento systém využívají, by ještě mohly být aktualizovány na novější verzi. Android 13 tedy zřejmě ještě poroste, a v dalších statistikách už se určitě objeví i aktuálně nejnovější Android 14, který už mají Pixely nebo některé Samusngy.

I přesto, že jsou aktuální čísla Androidu 13 skvělá, Apple je ještě o velký krok vepředu. Nejpoužívanější verzí k 1. říjnu je iOS 16.6, který je zhruba na 40 % všech iPhonů. Pokud bychom počítali i podverze „šestnáctek“, dostáváme se 60 % podíl. Nejnovější iOS 17, který přišel na trh v září, už běží ve třetině iPhonů, a tento podíl bude velmi rychle narůstat. I přes značné vylepšení se tento rychlý postup aktualizací iPhonů může Androidům, i díky velké rozdrobenosti platformy, jen zdát.

Zdroj: Telemetrydeck, Gizchina