Co zatím víme o Androidu 13: Kódový název Tiramisu, čtečka QR na zamykací obrazovce a nové barevné styly

Android 13 je chystanou verzí operačního systému, který má být představen již na jaře tohoto roku s tím, že na podzim se dostane do prvních telefonů. Po velkých změnách s Androidem 12 mají všichni od nástupce velká očekávání a tak první spekulace o třináctce začaly vycházet ještě před oficiálním uvedením dvanáctky. V další kapitolách najdete nějaké zajímavé novinky, které by měl přinést.

Jde konkrétně o čtyři druhy dynamických témat, která umožní uživateli měnit barvy různých prvků systému. Zajímavé však je, že jde o jiné druhy, než jsou dnes dostupné na Pixelech. Bude tedy otázkou, zda půjde o náhradu, nebo o doplněk těch stávajících. Je ale možné, že si Google chce větší výběr témat nechat jako exkluzivitu pro své Pixely. Více se dozvíme již za pár měsíců, kdy by měla být zveřejněna první beta verze Androidu 13.

Pokud o novinku stáli i jiní výrobci, kteří nad Androidem používají vlastní nadstavbu, museli se zařídit sami. Tak to udělal například Samsung, Motorola nebo Oppo. To by se podle zdrojů serveru AndroidPolice s Androidem 13 mohlo změnit a barevná témata i další grafické inovace se dostanou přímo do čistého systému, nad kterým pak staví výrobci svá prostředí.

Oživeno 20. ledna 2022: Pokud si vzpomenete na příchod Androidu 12, jistě se vám vybaví výrazný redesign, Material You a také barevné styly. Uživatel si tak může vybrat paletu odstínů barev, které se pak objevují napříč prvky v celém systému. Navzdory tomu, o jak výraznou designovou změnu šlo, do telefonů od jiných výrobců než Googlu se dostávala později a v omezené formě.

Třetí novinka navazuje na funkci Tap to Transfer, jedná se o rychlé přepínání zvukových zdrojů přes novou nabídku v Androidu 13 v pravém horním rohu. Aktuálně vybrané zařízení má černý text podbarvený nastavenou hlasitostí, šedá zařízení jsou brána jako dostupná, ovšem telefon k nim připojen zatím není. Nově zveřejněné informace jen doplňují základní poznatky z novinek z Androidu 13, které jsme vám ukázali v tomto článku . Finální verze systému by měla být k dispozici letos na podzim, takže je zřejmé, že se systém bude v průběhu první poloviny roku nejdříve vylepšovat a poté průběžně ladit.

Další novinkou bude funkce Tap to Transfer (TTT), která má umožnit rychlé přepínání zvukového výstupu, jakmile se přiblížíte např. k reproduktoru. Telefon, který jej detekuje, na něj automaticky přesměruje zvukový výstup. V horní části displeje můžete vidět i tlačítko „Undo“, které automatické přesměrování zvuku dokáže rychle zrušit.

Google sice teprve nedávno oznámil operační systém Android 12, přesto se však už čile hovoří o tom, co nabídne nástupce - Android 13 . Nezůstáváme však jen u platonických úvah ale u praktických novinek, které potvrzují zveřejněné screenshoty.

Volba jazyka pro jednotlivé aplikace

Android 12 je s námi zatím jen pár měsíců, a už se čile hovoří o nástupnickém Androidu 13 alias Tiramisu. A není to jen mlácení prázdné slámy, redaktorům webu XDA se totiž dostala do rukou velmi raná fáze třinácté generace Androidu, ve které se můžeme těšit na spoustu zajímavých softwarových novinek. Tedy za předpokladu, že se funkce dostanou i do finálního buildu systému...

První novinkou bude funkce „Panlingual“. Zjednodušeně se jedná o řešení, jenž vám umožní u jednotlivých aplikací nastavit jazyk, který má aplikace používat. Až doposud byl jazyk aplikace těsně spjat se systémovým jazykem Androidu, v budoucnu bude možné používat aplikace s překlady do vybraného jazyka, jsou-li tedy pro danou aplikaci k dispozici. A to nezávisle na jazyku systému. Tato funkce by se tak mohla hodit bilinguálním uživatelům, tedy těm, kteří mají svůj rodný jazyk a k tomu ještě perfektně ovládají jazyk druhý.

Další změna se týká notifikací aplikací. Každá, kterou si aktuálně nainstalujete, vám může do notifikační lišty posílat notifikace z různých kategorií. A většina z nich je automaticky aktivní již po samotné instalaci. Google chce uživatele Androidu bránit před „notifikačním spamem“, a tak v Androidu 13 zavede nové systémové oprávnění pro notifikace. A to znamená, že by notifikace mohly být jen volitelným doplňkem aplikací, který bude třeba nejprve ručně aktivovat. Bude tak možné aplikacím povolit notifikace v podobném duchu, jako při udílení oprávnění pro přístup k poloze a fotoaparátu v Androidu 12.

Android 13 se může těšit i na novou „platformu“ TARE (The Android Resource Economy), která se bude starat o přidělování systémových zdrojů s ohledem na baterii. Aplikace budou získávat „kredity“, které jím systém udělí s ohledem na aktuální kapacitu baterie. Aplikace je budou moci vyměnit za přístup k systémovým zdrojům a za možnost uskutečnit výpočetní úlohy. Celé řešení by mělo být ve finálně velmi komplexní, a zatím k němu chybí patřičná dokumentace. Ve finále by však měl mít nabitý Android minimum omezení pro práci s aplikacemi, zatímco vybité zařízení může upřednostňovat např. systémové či uživatelem vybrané aplikace.

Poslední novinkou je layout na zamykací obrazovce, který se v Androidu 12 přepíná mezi jednořádkovým a dvouřádkovým módem. A to podle toho, zda na telefonu jsou nebo nejsou nějaké nepřečtené notifikace. Toto chování bude možné v Androidu 13 vypnout. Google toho má zcela jistě pod pokličkou ještě daleko více, očekáváme však, že tyto informace vyplují na povrch až v průběhu příštího roku. Oficiální premiéra finální verze Androidu 13 se očekává až v září příštího roku.

