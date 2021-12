Android 13 vystrkuje růžky. Mrkněte na první známé novinky a vylepšení v rané fázi systému

Android 12 je s námi zatím jen pár měsíců, a už se čile hovoří o nástupnickém Androidu 13 alias Tiramisu. A není to jen mlácení prázdné slámy, redaktorům webu XDA se totiž dostala do rukou velmi raná fáze třinácté generace Androidu, ve které se můžeme těšit na spoustu zajímavých softwarových novinek. Tedy za předpokladu, že se funkce dostanou i do finálního buildu systému...

První novinkou bude funkce „Panlingual“. Zjednodušeně se jedná o řešení, jenž vám umožní u jednotlivých aplikací nastavit jazyk, který má aplikace používat. Až doposud byl jazyk aplikace těsně spjat se systémovým jazykem Androidu, v budoucnu bude možné používat aplikace s překlady do vybraného jazyka, jsou-li tedy pro danou aplikaci k dispozici. A to nezávisle na jazyku systému. Tato funkce by se tak mohla hodit bilinguálním uživatelům, tedy těm, kteří mají svůj rodný jazyk a k tomu ještě perfektně ovládají jazyk druhý.

Další změna se týká notifikací aplikací. Každá, kterou si aktuálně nainstalujete, vám může do notifikační lišty posílat notifikace z různých kategorií. A většina z nich je automaticky aktivní již po samotné instalaci. Google chce uživatele Androidu bránit před „notifikačním spamem“, a tak v Androidu 13 zavede nové systémové oprávnění pro notifikace. A to znamená, že by notifikace mohly být jen volitelným doplňkem aplikací, který bude třeba nejprve ručně aktivovat. Bude tak možné aplikacím povolit notifikace v podobném duchu, jako při udílení oprávnění pro přístup k poloze a fotoaparátu v Androidu 12.

Material You - nový vzhled Androidu 12:

Android 13 se může těšit i na novou „platformu“ TARE (The Android Resource Economy), která se bude starat o přidělování systémových zdrojů s ohledem na baterii. Aplikace budou získávat „kredity“, které jím systém udělí s ohledem na aktuální kapacitu baterie. Aplikace je budou moci vyměnit za přístup k systémovým zdrojům a za možnost uskutečnit výpočetní úlohy. Celé řešení by mělo být ve finálně velmi komplexní, a zatím k němu chybí patřičná dokumentace. Ve finále by však měl mít nabitý Android minimum omezení pro práci s aplikacemi, zatímco vybité zařízení může upřednostňovat např. systémové či uživatelem vybrané aplikace.

Poslední novinkou je layout na zamykací obrazovce, který se v Androidu 12 přepíná mezi jednořádkovým a dvouřádkovým módem. A to podle toho, zda na telefonu jsou nebo nejsou nějaké nepřečtené notifikace. Toto chování bude možné v Androidu 13 vypnout. Google toho má zcela jistě pod pokličkou ještě daleko více, očekáváme však, že tyto informace vyplují na povrch až v průběhu příštího roku. Oficiální premiéra finální verze Androidu 13 se očekává až v září příštího roku.

Zdroj XDA