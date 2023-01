Android 14 nedovolí instalaci starých aplikací. Bude to jeden ze způsobů, jak se lépe bránit proti malwaru

Android 14 dostane novou bezpečnostní funkci, která zabrání instalaci aplikací, které byly naprogramovány pro starší verze systému. V posledních letech Google vyžadoval aby vývojáři při vydávání nových verzí aplikace vždy cílili na několik posledních verzí Androidu. V průběhu ledna navíc začal Google po zcela nových aplikacích vyžadovat, aby byly cíleny (tzv. Target API) minimálně na Android 12.

A to znamená, že vývojáři nových aplikací musí primárně využívat Android API úrovně 31. Nové API přidávají nové programátorské postupy a různá vylepšení, která přináší i vyšší bezpečnost softwaru a úroveň ochrany soukromí. Vývojáři malwaru tady už jednoduše nemohou obejít nové ochrany Androidu tím, že naprogramují aplikace pro starší verzi Androidu, u které ví, že má určité bezpečnostní nedostatky.

Android 14 však stávající chování aplikací dost výrazně změní, protože při sideloadingu vám systém zablokuje pokus o instalaci aplikací a her, které byly určeny pro velmi staré verze Androidu, a nebyly dlouhou dobu aktualizovány. Ze startu bude minimem Android 6.0 Marshmallow (API level 23), Google však předpokládá, že postupem času bude tuto vcelku nízko položenou laťku postupně zvyšovat.

Zdá se však, že na samotných výrobcích telefonů bude ležet rozhodnutí, zda instalace starších aplikací zablokují kompletně, nebo dají do nastavení přepínač, který umožní tyto restrikce obejít. Starší aplikace však každopádně půjdou vždy nainstalovat přes terminál ADB, který je však určen spíše zkušenějším uživatelům.

Nejedná se o omezení sideloadingu

Mnozí za změnou v chování instalací vidí první velké omezení sideloadingu u Androidu, a to zrovna v době, kdy je patrný velký nátlak na Apple k tomu, aby umožnil instalaci aplikací stažených z internetu, popř. na platformu iOS pustil alternativní obchody. Podle nás však celé řešení spíše ukazuje na snahy Googlu o to, aby byl Android zase o něco bezpečnější. A omezit instalaci aplikací určené pro velmi staré verze systému, je rozhodně krok správným směrem.

Navíc, pokud jste si už dříve do telefonu stáhli aplikaci, která ani po letech nebyla aktualizována, Google vám ji i v Androidu 14 umožní spustit bez jakýchkoliv výhrad a omezení. To se týká např. dlouho neaktualizovaných položek (např. portace starých desktopových her), které uživatelé neustále stahují a aktivně hrají, ovšem jejich aktualizace už nejsou dále potřeba.

Zdroj: 9to5google