Android 14 už si nainstalujete do telefonů. U první betaverze si vyzkoušejte nové gesto pro návrat zpět

Vývojáři měli přednost, nyní už si Android 14 mohou vyzkoušet i ti, kteří se nové verze mobilního operačního systému „nemohou dočkat“. Právě Android 14 Beta 1 je důležitým milníkem ve vývoji systému, který je z větší části „hotový“, jenže jej ještě čekají zhruba čtyři měsíce ladění a odstraňování chyb.

Do té doby si můžete novou verzi Androidu vyzkoušet u kompatibilních telefonů řady Pixel. Nejstarším podporovaným modelem, který dostane update na Android 14, je Pixel 4a 5G (LTE varianty se update už bohužel netýká). Mimo něj si systém nainstalujete na Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7 a Pixel 7 Pro. Odpovídající odkaz ke stažení systémové ROM a návodu „jak na to“, najdete na stránkách Googlu.



V prostředí čistého Androidu 14 se tohoto mezigeneračně (zatím) příliš nezměnilo...

Google tuto verzi Androidu vydává primárně pro vývojáře, kteří si mohou otestovat kompatibilitu se systémovými změnami, které nová verze Androidu přináší. Současně už se ale mohou připojit i ti, kteří systém chtějí vyzkoušet u svého telefonu. A to proto, že první betaverze už by měla být určena i pro běžné každodenní používání telefonu. Je však třeba zmínit, že případná instalace systému je na vaše vlastní riziko, protože v průběhu několika týdnů se mohou objevit chyby, který by mohly běžné používání telefonu omezit. Jedná se přeci jen o betaverzi, jejíž hlavním cílem je odladění nedostatků.

V nové verzi systému se objevuje lépe viditelná šipka na levé části displeje, která vás v rámci navigace gesty vrátí o úroveň zpět. Při sdílení souborů mají aplikace přístup jen ke specifickým typům souborů, ne k celému úložišti telefonu. Další zjištěné změny v nové verzi Androidu se můžete dočíst v tomto článku. Druhá betaverze Androidu 14 by měla do Pixelů dorazit v průběhu květnové akce Google I/O. A pokud půjde vše podle plánu, bude finální „čistá“ verze Androidu 14 vydána někdy na přelomu srpna a září letošního roku.

Zdroj: Googleblog