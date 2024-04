Oživeno 12. dubna 2024 | Android 15 se dostává do další fáze – po dvou vývojářských previews je k dispozici ke stažení první beta, kterou už mohou získat i první nedočkaví uživatelé bez vývojářského účtu, kteří se zaregistrovali do programu Android Beta. Software do telefonu dorazí jako běžné aktualizace, tzn. stažením ze serveru (OTA). Android 15 Beta 1 lze vyzkoušet se zařízeními: Pixel 6 a 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 a 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8 a 8 Pro V Betě 1 lze vidět proti předchozím dvěma previews (o nich čtěte na dalších listech) některé další drobné novinky. Aplikace se zobrazují ve výchozím stavu od okraje k okraji, tzn. nejsou překryty neprůhlednou lištou na spodním okraji. Také lišta u horního okraje vypadá lépe, protože přebírá barevné nastavení tématu prostředí.

Aplikace roztažené od horního ke spodnímu okraji Bezkontaktní placení s Androidem 15 přes NFC bude spolehlivější. Některé změny se odehrály už v druhém vývojářském preview (čtěte na dalším listu tohoto článku), k tomu teď aplikace na podporovaných zařízeních mohou samy registrovat otisk prstu, což umožní lepší práci s více aplikacemi, které podporují NFC.

Vylepšeno je zarovnání textu do bloků, aby mezery mezi roztaženými slovy nevypadaly příliš velké. Google Play loni oznámily podporu pro archivaci aplikací, což uživatelům umožňuje uvolnit místo částečným odstraněním málo používaných aplikací ze zařízení. Android 15 nyní obsahuje podporu na úrovni operačního systému pro archivaci a zrušení archivace aplikací, což usnadňuje implementaci všech obchodů s aplikacemi, nejen Google Play. Časová osa zavádění betaverzí Androidu 15: Android 15 usnadňuje end-to-end šifrování v aplikacích tím, že poskytuje rozhraní API na úrovni operačního systému pro ukládání kryptografických veřejných klíčů a přináší i další změny, které zabraňují škodlivým aplikacím na pozadí přenášet jiné aplikace do popředí, zvyšovat jejich oprávnění s cílem chránit uživatele před škodlivými aplikacemi a poskytnout jim větší kontrolu nad zařízením. Spouštění aktivity na pozadí je omezeno už od Androidu 10. Zdroj: Android Developers Blog

Druhé preview pro vývojáře přináší podporu satelitů, ruční archivaci aplikací a lepší práci s PDF Oživeno 22. března 2024 | Operační systém Android 15 se postupně vyvíjí, a společně s tím přibývají do systému i nové funkce. Ve verzi DP2 (Developer Preview 2) se jich objevilo hned několik, a zatím to vypadá, že chystaný Android nebude jen „povinnou“ aktualizací, která by jen lehce změnila design, a všechno ostatní nechala při starém.

Druhé vývojářské preview Androidu 15 potvrzuje podporu satelitních služeb, a to u nijak neupravených smartphonů s Androidem Spekulovalo se o tom delší dobu, až teď to však máme černé na bílém. Na systémové úrovni bude podporována satelitní konektivita. Ta bude nasazena u běžných nijak neupravených Androidů. Vše nasvědčuje tomu, že se nebude jednat jen o nouzovou satelitní konektivitu, ale že budou mít uživatelé možnost odeslat textovou zprávu komukoliv z místa, které není pokryto pozemním signálem GSM. Součástí funkce je zabudovaná kompatibilita s SMS, MMS a také s RCS aplikacemi pro příjem a posílání zpráv.

Takto vypadá funkce „Satellite Messaging“ v nastavení Androidu 15 Další výraznou novinkou je archivace aplikací, která se dostává přímo do systémového nastavení. Zatímco dříve Google počítal s tím, že mohou uživatelé aplikace archivovat až poté, co v telefonech dojde volná paměť, od Androidu 15 se archivace zpřístupní přímo v detailech aplikace v nastavení. Jedním z prvních tlačítek bude archivace, která ušetří úložiště, ale některá data z aplikace na telefonu zachová, např. udělená oprávnění. Archivovaná aplikace bude mít zašedlou ikonu s šipkou, která symbolizuje nutné stažení potřebných doplňků před jejím spuštěním.

Takto bude v Androidu 15 vypadat archivovaná aplikace, přístup k funkci bude přímo z nastavení telefonu Třetí větší novinka se týká souborů PDF, v nichž bude možné vyhledávat, upravovat a vybírat objekty. Lokální prohlížení PDF souborů je rychlejší, a využívá méně systémových zdrojů. Samotný engine pro obsluhu PDF bude aktualizovatelný přes pravidelné systémové updaty Google Play. Druhý update vylepšil také spolehlivost NFC a otevírá dveře vývojářům, kteří by chtěli svou aplikaci zobrazit na malém vnějším displeji skládacích véček.

Android 15 DP2 vylepšuje práci se soubory PDF, zpřístupňuje např. vyhledávání ve vložených PDF souborech Aplikace v Androidu 15 dokáží detekovat, že je nahráváte, nový standard pro hlasitost zase zajistí, že bude stejné, když budete přecházet mezi různými druhy audioobsahu. Režim Nerušit dostal několik nových možností a pravidel, např. může převést displej do černobílé podoby nebo utlumit intenzitu tapety na pozadí. V dubnu by měla následovat první veřejná betaverze systému Android 15, která už nebude úzce spjata s vývojáři. Zdroj: Googleblog