Propast při premiéře nových verzí mobilních operačních systémů od Googlu a Applu se ještě více rozšířila. Zatímco Apple ukazuje všechny novinky předběžné verze iOS přehledně a na videu, Google se spokojí jen strohou zmínkou na svém blogu. Přesně v tomto duchu americký gigant v noci z pátku na sobotu oznámil Android 15. Bez fanfár, a jen pro vývojáře. Verze DP1 (Developer Preview 1) sice ještě nemá všechny funkce nové verze systému, ale už se dá považovat za start nové generace Androidu, která se do telefonů dostane na podzim.



Android 15 už je k dispozici v emulátoru. Zatím však nemá žádné velké softwarové novinky, které by šly uchopitelně prezentovat. Očekáváme je až v době, kdy Google započne beta testování

Google Android 15 interně nazývá „Vanilla Ice Cream“, a zveřejnil i jeho trojúhelníkové logo, se kterým se budeme setkávat stále častěji. Únor a březen jsou sice měsíce vyhrazené pro vývojářská preview, od dubna přijdou na řadu betaverze, a to do července či srpna. Až poté bude připravena finální podoba systému, která se dostane nejprve do starých a nových Pixelů, a posléze i do dalších Androidů.

Google v první verzi Androidu 15 vylepšil funkci Privacy Sandbox, která se stará o kombinaci bezpečnosti uživatelů na straně jedné, a o cílené reklamy na straně druhé. Do systému se dostává částečné nahrávání displeje, systém tak dokáže nahrávat jen obsah v aplikaci a nikoliv celý displej s notifikacemi a potenciálními soukromými informacemi. Google vylepšil i focení, a to zejména u aplikací třetích stran. Náhledy fotografií budou jasnější, vývojáři fotoaplikací budou mít přístup k různým úrovním svitu přisvětlovací diody.



Do vydání finální verze Androidu 15 zbývá ještě spousta času

Mimo tyto oficiální informace jsou v systému zatím jen drobnosti. U všech klávesnicí v systému budete moci jedním přepínačem zapnout nebo vypnout vibrační odezvu tlačítek. Funkce „Notification cooldown“ zase uměle zpomalí tempo notifikací, pod vám některá z aplikací neustále posílá další a další. Pro skládací Google Pixel se objevuje funkce, která umožní pokračování aplikací na vnějším displeji, pokud skládačku zavřete.