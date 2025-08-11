Android 16 bude mít tak silné zabezpečení, že v některých situacích nemusí fungovat ani rychlé nabíjení

Součástí připravovaných nástrojů pro podzimní revizi Androidu 16 je i takzvaný režim Advanced Protection, který se objevil v aktuální testovací verzi systému. Jeho hlavním účelem je ochrana proti útokům typu „juice jacking“ – bezpečnostnímu riziku spojenému zejména s veřejnými nabíječkami, které mohou u některých starších telefonů získat přístup k úložišti zařízení. Když se totiž ze zamaskované nabíječky vyklube počítač s přístupem k souborům, může to představovat vážný bezpečnostní problém. A žádná vaše data nebudou v bezpečí. Někdy to dokonce může platit i o klávesnici nebo o dalších periferiích, která zapojíte do USB-C konektoru.
Ochrany proti USB zařízením v budoucí verzi Androidu 16 zamezí třeba i rychlému nabíjení telefonu. A to tehdy, když nabíječku připojíte k zamknutému telefonu
Pokud však budete mít tuto funkci kvůli ochraně dat zapnutou, můžete narazit na komplikace i mimo veřejné nabíječky. Když totiž k telefonu připojíte rychlonabíječku, zjistíte, že se zařízení nabíjí pomaleji než obvykle. Toto bezpečnostní opatření totiž může interferovat s rychlým nabíjením některých telefonů, protože řada protokolů vyžaduje datové propojení mezi telefonem a nabíječkou – například pro ujednání maximálního výkonu, kterým může nabíječka telefon dobíjet.
Pomalé nabíjení nebo opětovné připojení nabíječky
Pokud jste zvyklí telefon jednoduše připojit k nabíječce, můžete v budoucnu narazit na problém. Bude nutné trochu změnit své chování a telefon před připojením k nabíječce odemknout. V takovém případě si nabíječka a bateriové obvody vyjednají maximální možný výkon nabíjení, který pak zůstane stejný i poté, co telefon ručně zamknete nebo se po čase uzamkne automaticky.
Pokud na toto omezení zapomenete, bude třeba nabíječku z telefonu odpojit, telefon odemknout a poté ji znovu připojit. Nebo na to jednoduše zapomenete, a když po čase přijdete k telefonu, místo plného nabití uvidíte například jen 30% nabití baterie. Ačkoli se Google v poslední době kvůli vyšší bezpečnosti velmi snaží, ne všechny změny každý uživatel ocení.
Ochrana proti připojení USB zařízení bude součástí podzimní verze Androidu 16, která do současného systému přinese řadu nových funkcí. Letos je to však naprostá novinka, protože základní verzi systému již Google vydal a výraznější přídavky v systému můžeme čekat až na podzim. Zatím také není vůbec jasné, jakým způsobem, kdy a zda vůbec se tyto změny dostanou do telefonů, které již budou aktualizované na současnou verzi Androidu 16. Mimo Googlu máme na mysli hlavně výrobce třetích stran, kteří na Androidu 16 využívají své vlastní nadstavby.