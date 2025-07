Android 16 je docela nudná aktualizace a to je skvělá zpráva. Éra velkých změn nejspíš definitivně končí

Tak jsme se dočkali! Google vydal nový Android 16, po jehož instalaci jsme se museli pro jistotu podívat do nastavení, zda se aktualizace vůbec povedla. Vizuálních změn je totiž poskrovnu a všimne si jich jen skutečný nadšenec. Převratné a strhující nové verze, které kdysi měnily podobu telefonů, jsou zřejmě definitivně minulostí. A víte co? Ono to vůbec není špatně! Je to logický vývoj.

Android 16 letos přišel na scénu bez fanfár, na které jsme byli u velkých aktualizací systému zvyklí. Google tentokrát vsadil na drobné, ale promyšlené úpravy, které většina uživatelů na první pohled ani nezaznamená. Změny v ikonách, decentní posuny v uživatelském rozhraní nebo nové možnosti v nabídkách aplikací působí spíš jako kosmetické retuše než jako revoluce.

Nová verze na dvě etapy

Nenechme se ale zmást prvním dojmem. Google letos poprvé změnil strategii a velkou aktualizaci svého mobilního operačního systému rozdělil na dvě části. První verze, je spíš takovým předkrmem, který přináší hlavně technická vylepšení. Na ty zajímavější novinky, jako je propracovanější design Material 3 Expressive nebo plnohodnotný režim pro práci v oknech, si musíme počkat až do podzimního balíčku, který zřejmě dorazí s novými telefony Pixel.

I tak ale Android 16 přináší pár užitečných vylepšení, která zpříjemní každodenní používání. Zásadní je nová „Pokročilá ochrana“ (Advanced Protection), která zvyšuje ochranu před různými hrozbami. Zablokuje například nezabezpečené 2G sítě, weby bez šifrování HTTPS i exploity přes USB. Kromě toho také znemožní tzv. sideloading, tedy instalaci aplikací z neověřených zdrojů.

Jednou z nejviditelnějších novinek je způsob, jakým Android 16 pracuje s notifikacemi. Oznámení z jednotlivých aplikací se nově seskupují do přehledných bloků, což výrazně usnadňuje orientaci v záplavě upozornění. Konečně tak nemusíme složitě lovit důležité zprávy mezi reklamami a upomínkami. Seskupování notifikací bylo dříve volitelné a nyní je povinné pro všechny aplikace.

Představení prostředí Material 3 Expressive:

Google navíc přidal tzv. „progresivní notifikace“, tedy živé notifikace s indikátorem průběhu, které například ukáží, kdy dorazí objednané jídlo. Zatím je tato funkce spíš příslibem do budoucna, ale už teď naznačuje směr, kterým se bude Android ubírat. Příjemné je i prediktivní gesto zpět, kdy vidíte náhled předchozí obrazovky. To nově funguje nejen při ovládání systému gesty, ale i pomocí tří tlačítek.

Nejspíš končí éra velkých změn

Majitelé skládacích telefonů a tabletů jistě ocení, že se aplikace konečně naučily automaticky roztáhnout na celou plochu velkého displeje. Skončí tak doba, kdy využívaly jen úzký pruh uprostřed obrazovky. Nečekejme ale zázraky. Aby aplikace na velké ploše dobře vypadala a smysluplně využila prostor, musí ji k tomu přizpůsobit sami vývojáři, což se bohužel často neděje.

Zatím jsou některé nové funkce, jako například Material 3 Expressive a režim pro práci v oknech, které přijdou až v pozdější podzimní aktualizaci, dostupné jen v beta verzích a týkají se výhradně zařízení Google Pixel. Ostatní výrobci, jako Samsung, Xiaomi či OnePlus, si systém tradičně upravují a na jejich verze si budeme muset ještě počkat. Navíc se dá očekávat, že jejich priority budou jinde, často s větším důrazem na umělou inteligenci.

A to nás přivádí k jádru věci. Google se léta snažil vyřešit problém takzvané fragmentace, kdy na nové verze Androidu čekali majitelé telefonů jiných značek než Pixel dlouhé měsíce. Proto postupně přesouvá stále více funkcí přímo do systémových služeb Play Services a Obchodu Google Play, skrz které je průběžně aktualizuje. Díky tomu se novinky dostanou k více lidem a rychleji, čímž samotné číslo verze operačního systému tak trochu ztrácí na důležitosti.

Mobilní operační systémy jsou dnes již dospělou a do velké míry funkčně uzavřenou platformou. Doba objevování a velkých revolucí skončila, nejen u Androidu, ale i u Applu. Inovace se přesunuly do dílčích vylepšení, umělé inteligence a propojování služeb. Naše mobily tedy budou v příštích letech fungovat víceméně stejně, jen budou o něco chytřejší a bezpečnější.