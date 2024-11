Android 16 přijde do mobilů už v první polovině příštího roku. Topmodely dostanou nové funkce daleko rychleji

Google oznámil zcela nečekanou věc. Zatímco až dosud vydával novou verzi Androidu každý rok, a to s železnou pravidelností v intervalu od srpna do října (a letos jsme na Android 15 čekali opravdu dlouho), v příštím roce nastane velká změna. Android 16 máme očekávat už v první polovině příštího roku, a koncem příštího roku jej doplní ještě jedna „menší“ aktualizace platformy Android. Ta byla dříve určená jen pro Pixely (pod označeními QPR1 a QPR2), nově by se měla dostat i na telefony dalších značek.



Android 16? Nebude uvedený až na podzim, ale ještě ve druhém čtvrtletí příštího roku. Beta systému by mohla odstartovat v následujících týdnech, kdy ještě řada telefonů nebude aktualizovaná ani na Android 15...

Druhé čtvrtletí roku je dobou, kdy Google pravidelně zveřejňuje úvodní vývojářskou betu nové verze Androidu, příští rok však už ve stejné době vyjde finální Android 16. Google chce tímto krokem vyjít vstříc mobilním výrobcům, kteří v první polovině roku vydávají nové topmodely. Nová verze Androidu vydaná ve stejné době znamená, že se nové softwarové nástroje a bezpečnostní mechanismy dostanou do nejvybavenějších telefonů co nejrychleji, a ne až s půlročním (či dokonce delším) zpožděním.

Více telefonů s novým Androidem

U topmodelů s Androidem je však ještě jeden problém. Výrobci nemohou na trh dostat telefon s novou verzí Androidu, která ještě nebyla zveřejněna v rámci AOSP (Android Open Source Project). A to ani tehdy, když by měli zdrojové kódy od Googlu měsíce dopředu. Výrobci by v tom případě museli sáhnout po starší verzi Androidu (a přesně to udělal Google u „svých“ Pixelů 9), jenže nastupující řada superprocesorů už starší verzi nemusí podporovat. Konkrétně procesory Mediatek Dimensity 9400 a Snapdragon 8 Elite podporují pouze Android 15.

Dalším problémem jsou nové funkce a opravy softwaru, které musel Google při stávající podobě integrovat do Androidu už někdy v březnu. A tedy v době, kdy ještě neměli vývojáři šanci se s novými funkcemi vůbec seznámit. Případné chyby pak musel Google opravovat až u následující verze systému. Google si od nového přístupu slibuje to, v čem Android pokulhává dlouhodobě, tedy to, aby „mělo co nejvíce telefonů nejnovější verzi Androidu co nejdříve“. To znamená, že beta testování Androidu 16 by mohlo být spuštěno ještě letos.

Nová politika Googlu však zřejmě zamíchá i s aktualizacemi stávajících telefonů na Android 15. Řada značek má rozplánované aktualizace až do druhého čtvrtletí příštího roku, a vůbec bychom se nedivili, kdyby některé z nich Android 15 přeskočily a rovnou přešly na vývoj updatů s Androidem 16. Až čas tedy ukáže, jak jsou výrobci schopní a ochotní adaptovat se na nové podmínky Googlu, a zda to bude mít kýžený benefit v podobě většího procenta telefonů běžících na aktuální verzi Androidu.

Zdroj: Google Developers