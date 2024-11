Máme v telefonu Android 16. První verze přináší nový režim displeje a dočasně utiší splašené notifikace

Tak to byla rychlost. Aktualizace na Android 15 se u řady výrobců teprve rozjíždí hlemýždím tempem, a Google už má na světě první verzi Androidu 16. Je určena pro vývojáře, nikoliv pro běžně používání, i to je však výrazný důkaz toho, že příští verze Androidu se na mobily dostane o dost rychleji, než bylo až dosud zvykem. Android 16 jsme si už nainstalovali do Pixelu 9, a toto jsou naše poznatky z nové verze čistého Androidu.



Největší změny v první verzi Androidu 16 – vzhled nastavení, experimentální režim barev, Zeslabení oznámení a ještě tmavší režim displeje v noci

Po vizuální stránce mnoho novinek nečekejte. Tou nevětší změnou prošlo nastavení, které v jinak nepřehledném seznamu slučuje podobné položky do skupin. První je Google, následuje konektivita, další systémová nastavení, posléze paměť a baterie, zabezpečení a hesla a končí se přístupností a podporou. Systém je označený jako „Baklava“, což je kódové označení Androidu 16, a zatím se nezměnil ani tzv. „Easter egg“. V nastavení stále dohledáte logo a raketu z Androidu 15. A teď k podstatnějším novinkám.

Více funkcí dorazí až postupem času

V nastavení zobrazení přibyl nový experimentální režim pro barvy. Má odstíny hodně do žluté, což částečně připomíná noční režim. Barvy jsou však více vybledlé. Funkce Ještě tmavší pak dovolí ztlumení displeje v noci na úplné minimum. Do Androidu se konečně dostává funkce Zeslabení oznámení. Ta se hodí tehdy, když po delší době zapnete telefon nebo vás naopak někdo „spamuje“ zprávami. Pokud na telefon dorazí v krátké době příliš mnoho oznámení, telefon na dvě minuty sníží svou hlasitost a minimalizuje upozornění. Notifikace však posléze najdete v horní liště.



Panel ochrany soukromí ukáže využití kritických oprávnění za posledních sedm dní, Health Connect nově podporuje zdravotní záznamy ve formátu FHIR

Panel ochrany soukromí dokáže zobrazit používání kritických oprávnění (poloha, fotoaparát, mikrofon a další), nejen za posledních 24 hodin, ale i za posledních sedm dní. Nabídka pro výběr fotek bude nově lépe zakomponovaná přímo do vzhledů mobilních aplikací, do funkce Health Connect můžete zapsat a číst z ní zdravotní záznamy ve formátu FHIR, a to s explicitním souhlasem uživatele. Funkce Privacy Sandbox je v testovací verzi systému v nové verzi, která má ještě více chránit soukromí uživatelů.

To je z novinek prozatím vše. A to proto, že se bavíme o variantě Developer Preview 1, která je určena primárně vývojářům, kteří si na ní mohou začít testovat své aplikace a nové funkce Androidu. Google tuto vývojářské preview nedoporučuje pro běžné používání, např. proto, že při rozkliknutí notifikace se někdy neotevře požadovaná aplikace, nastavení má místy vizuální chyby a při zoomování při natáčení videí se někdy rozbliká displej, byť pro naše zařízení to zatím neplatí. Jsme zatím ale stále hodně na začátku, a systém bude nové funkce dostávat až postupem času.

Vydání Androidu 16 je v plánu na druhé čtvrtletí příštího roku. Ještě předním nás ale v prosinci čeká druhá vývojářská verze, od ledna Google začne s beta testováním, přičemž testovacích verzí by mělo být až pět. Od Bety 3 bude možné Android 16 považovat jako stabilní platformu, takže už budou přibývat maximálně jen drobnější aktualizace. To hlavní už v systému dávno bude.

Android 16 Developer Preview 1 je k dispozici pro tyto modely: Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel Tablet

Pixel Fold

Jak můžete bětu nainstalovat, se dozvíte zde. Znovu však upozorňujeme na to, že tato verze systému není určena pro běžné každodenní používání.