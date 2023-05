Android a iOS jsou si blíž než kdy dřív. V čem má navrch Google, v čem dominuje Apple?

Android má podstatně širší nabídku, ale musíme do toho zahrnout i OEM výrobce. Dvojice Pixelů od Googlu se oficiálně nabízí jen ve vybraných státech , a jsou to právě další značky, díky nimž má Android opravdu široký záběr. Systém u těch nejlevnější telefonů „za pár kaček“ má i ořezanou podobu Go, není ale problém narazit na Androidy s cenou přes 30 tisíc. Mimo klasické konstrukce máte k dispozici i skládací hybridy a skládací véčka , na druhé straně barikády se nic takového (zatím) neobjevuje.

U Applu je nabídka prakticky rok od roku stejná . Přibude nová řada, která je „ve všem nejlepší“, zatímco Apple z obchodu odstraní nejstarší generace, a jede se dál. iPhony posledních řad najdete v základní verzi, Mini nebo Plus variantě, a také ve verzi Pro, která má ještě zvětšenou podobu Pro Max. K nim ještě můžete připočíst poslední generaci iPhone SE, což je ale vlastně jen cenově dostupnější ořezaný model. Jinak je ale cenová politika jasná. Mimo „eséčka“ máte k dispozici drahé, dražší a nejdražší modely, a to ještě nemluvíme o tom, že by měl letošní iPhone 15 výrazně zdražit .

Mobilní platformy Android a iOS se za poslední roky vzájemně podobají více, než kdy dříve. Výběrem ani jedné neuděláte chybu , a preference záleží na individuálních potřebách uživatele. Někteří by nikdy nepřešli na iPhone , jiní jsou naopak rádi za to, že používají právě iPhone . Jedním systémem by se mobilní výrobci nezavděčili všem, existence dvou je dobrá i v tom, že přímá konkurence nutí Google i Apple k tomu, aby neusnuli na vavřínech , a i nadále pokračovali s vývojem svého systému.

Systém iOS je ceněný pro svou jednoduchost . I absolutně nezkušený člověk se po pár minutách dovtípí, jak systém funguje, a začne se v něm rychle orientovat. Možná i proto dostal systém iOS nálepku „jednoduchého a použitelného“ systému. iOS vypadá několik posledních let stejně, nebo minimálně hodně podobně. Pokud jste používali pár let starý iPhone, u toho nového budete jako doma .

I tento přístup je ale dvousečná zbraň. Není prakticky nijak náročné upravit APKčka, která se povalují na internetu, a infikovat je škodlivými kódy . Nic netušící uživatelé si tak do telefonu mohou zanést malware. Jenže, ani Google Play na tom není nijak růžově. Snad každých 14 dní se vyrojí seznam podezřelých aplikací, které proklouzly kolem kontrolních mechanismů od Googlu. Skoro to vypadá, že jsou vývojáři malwaru vždy o krok kupředu .

Apple má jenom App Store. Toto železné pravidlo možná už dlouho platit nebude , v době vydání článku však i nadále platí, že si do iOS nainstalujete jen to, co si stáhnete z App Storu. Apple má nad aplikacemi výhradní kontrolu, takže mu jen zřídkakdy do obchodu proklouzne něco škodlivého. Samozřejmě je to ale dvousečná zbraň, protože svým přístupem může Apple odradit některé vývojáře, kterým se nechce Applu odvádět třetinu všech příjmů .

S trochou nadsázky se dá říci, že „reklamy a bloatware“ jsou skoro synonymem Androidu . Systém pochází od Googlu, který má svou existenci postavenou na reklamách. A samotný bloatware, tj. nevyžádaný předinstalovaný software, má zase finanční stránku v pozadí . Asi nečekáte, že by se si výrobci sámi od sebe rozhodli, že do základní ROM systému přidali aplikaci jen tak „pro dobrou věc“, a rovnou zadarmo...

Aktualizace hned nebo až za několik měsíců?

Přistála vám na iPhonu aktualizace systému? Do pár hodin svítí v liště uživatelů po celém světě. A když si ji do několika týdnů nainstaluje „jen“ 70 procent uživatelů, v očích Applu to je velké zklamání. Apple dokonce pravidelně vydává i menší updaty systému, které vylepšují bugy a bezpečnost. A pak tu ještě máme pěti až šestiletou softwarovou podporu, která je na dnešním mobilním trhu unikátní.

Aktualizace Androidů, to je kapitola sama pro sebe. Google vydá novou verzi pro vývojáře v únoru, do července ji v rámci betaverze ladí, a v den 1 ji vydá pro všechny způsobilé Pixely. V té chvíli na systému začínají pracovat i další OEM výrobci, kteří systém upravují a testují s vlastní nadstavbou. Poté následuje testování u operátorů, a až poté se systém dostává do koncových zařízení. Pokud se to stihne do listopadu, je to úspěch, většina značek však stihne aktualizovat většinu portfolia až následující rok, kdy se už čile pracuje na další generaci Androidu.

Je tak pravidlem, že i nová verze systému Android má po půl roce své existence třeba jen 15% podíl na trhu všech Androidů. Nejpoužívanější jsou tradičně dva až tři roky staré verze Androidu, nehledě na to, že spousta zařízení až donedávna nabízela udpaty jen po dobu dvou let. V poslední době v aktualizacích kraluje Samsung, který slibuje čtyři generace Androidu a pět lez bezpečnostních záplat. K Samsungu se pomalu přidávají i další, ale než se nová pravidla dostanou i do levnějších zařízení, nějakou dobu to potrvá.

Potřebujete si telefon co nejvíce upravit k obrazu svému, nebo si vystačíte jen s vlastní tapetou, a to vám bohatě stačí?