Android a iOS mají velmi odlišné uživatele. Mlaďoši chtějí drahé iPhony, boomeři vystačí s levným Androidem

Uživatele smartphonů s Androidem a iOS spojují a také rozdělují některé zajímavé statistiky. Základem je celosvětový podíl na trhu, v němž vévodí Androidy se 72 procenty. Mobilní operační systém od Googlu preferují starší uživatelé, konkrétně tzv. Generace X a „Baby boomers“ (ročníky 1946 až 1964), mladší (např. Generace Z) spíše tíhne k iPhonům a systému iOS.



Nejstahovanější aplikace na Androidu (vlevo) a na iOS ukazují rozdíly mezi návyky a požadavky uživatelů jednotlivých platforem

Pokud se podíváme na rozdělení pohlaví, je to u Androidu 50:50, u iPhonů s 53 procenty dominují ženy. Statistiky jsou zajímavé i z pohledu měsíčního příjmu uživatelů smartphonů. iOS je nejvíce preferován u vysokopříjmové skupiny obyvatel, zatímco Android u uživatelů, kteří mají střední či nižší měsíční příjmy. Obě tyto skupiny tvoří 74 % uživatelské základny Androidu.

Rozdílné aplikace, rozdílné ceny telefonů

Rozdíly jsou však i v tom, co s telefony děláme, a jaké aplikace používáme. U Androidu dominují v počtu stažení sociální sítě. Konkrétně Instagram, Facebook a Messenger. Do TOP 10 se dostaly i dvě aplikace pro tvorbu a sdílení videí. U iPhonů je mezi nejstahovanějšími aplikacemi mix aplikací pro produktivitu a sociální sítě. Nejstahovanější je aplikace Google, do první desítky se dostal i ChatGPT, prohlížeč Chrome nebo editor videí. Uživatelé iOS jsou daleko více navíc ochotní nakupovat v aplikacích více, než uživatelé Androidů.

Mezi Androidem a iOS se liší i doba, po kterou si telefony ponecháváme. Minimálně dva roky si svůj iPhone nechává 61 % uživatelů, u Androidu je to jen 43 procent. Tři roky a déle používá iPhone 29 procent uživatelů, u Androidu je to o osm procent méně. Průměrná cena Androidu je přitom 308 dolarů (cca 7 200 Kč), u iPhonů je to 1 037 USD, tedy zhruba 24 200 Kč.

Co do bezpečnosti systému však ze statistik vychází lépe iOS. 87 % Android aplikací totiž požaduje oprávnění, která nejsou spojena s jejich primární funkcí. Průměrná aplikace jich požaduje 19, z nichž jsou v průměru čtyři oprávnění zcela zbytečné. Na druhé straně požaduje 60 % aplikací v systému iOS oprávnění, která nejsou třeba. V průměru jich aplikace požaduje pět, přičemž zbytečné je typicky jedno z nich. iOS je tedy více restriktivní, a má řadu omezení, na druhou stranu uživatelé v oprávněních nemají takovou volnost a kontrolu jako na Androidu.

Zdroj: Techopedia