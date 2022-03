Android bude umět přímo v systému hledat přes Bluetooth blízké lokátory. UWB zatím není v plánu

Lokalizační štítky tu sice byly již dlouho před Applem, ovšem až AirTagy tuto kategorii řádně zpopularizovaly. Mezi Androidy existuje několik druhů lokalizačních přívěsků, např. Samsung má svůj SmartTag, ale na trhu existují i různé univerzální přívěsky třetích stran, které vám umožní dohledat ztracený či založený předmět, k němuž jsou upnuty. A zatímco ve všech případech pro nastavení a lokalizací přívěsku v současné době potřebujete samostatnou aplikaci, Google se chystá detekci lokátorů zabudovat přímo do Androidu.

Prozradila to dekompilace nejnovější verze balíčku Google Play Services, která podporuje nové parametry „Unfamiliar Device Alerts“ a „Unfamiliar Tag Detect Notification“. Objevuje se tak první část rozhraní, které bude určeno pro detekci blízkých lokátorů přes Bluetooth Low Energy, je však ve velmi časné fázi vývoje. A my pevně doufáme, že funkce dokáže tzv. „trackery“ konečně automaticky hledat i na pozadí. U Android aplikací určených pro přívěsky Tile a AirTag (apka Apple Detect) totiž můžete skenovat okolí jen ručně. A to nám připomíná nošení dříví do lesa...

Spousta štítků je dnes osazena i technologií UWB (Ultra Wideband), které umožní štítek dohledat přesně v terénu. V hledáčku vás telefon ke štítku jednoduše navede šipkami, což jsme vám již ukázali u lokátoru SmartTag+ od Samsungu. Ve zdrojových kódech však o technologii UWB zatím nepadla žádná zmínka. Sázka na Bluetooth je však v tomto případě sázkou na jistotu, protože aktuálně prodávané telefony s Androidem, které podporují UWB, spočítáme na jedné ruce...

UWB dnes na Androidu najdete u Pixelu 6, skládacího Galaxy Z Fold3 a dále u Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra. V předchozích letech se s UWB nabízel i u Galaxy Z Fold2 či dva nejvybavenější modely loňské řady Galaxy S21. Topmodely ostatních výrobců zatím na podporu UWB nijak nespěchají.

Představení lokátoru Galaxy Tag:

Má pořízení lokátoru smysl? Používáte některý z běžně dostupných lokátorů na trhu? Už se vám díky němu podařilo najít ztracené zařízení, nebo je podle vás jeho pořízení jen zbytečnou investicí? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj 9to5Google