Android má nové inkluzivní logo, které může mít mnoho podob. Google navíc vylepšil několik funkcí telefonů

Google dnes ukázal novou podobu loga Androidu, které má více zdůrazňovat vazby na Google, ale současně i odrážet individuality jednotlivých uživatelů. My v redakci jsme název Android dlouhodobě používali s velkým počátečním písmenem, v logu se však velké A objevuje až nyní. Společně s ním jej doplní hlava Androidu, která může mít různé barevné zpracování. Maskot „bugdroid“ má nově 3D podobu, takže může být použitý, jak v digitálním, tak i ve skutečném světě. Např. na budoucích akcích Googlu pro veřejnost.

Google tak má připraveno vše důležité pro premiéru řady Pixel 8, která se uskuteční 4. října. Společně s novými telefony zřejmě uvidíme i premiéru systému Androidu 14. Google nenaváže na loňskou uspíšenou premiéru Androidu 13, novou verzi systému pošle do telefonů až v den, kdy ukáže nové Pixely. A mezičas vyplní aktualizací několika funkcí stávajících telefonů, resp. vlastních aplikací.



Ukázka widgetu Assistant At a Glance na ploše telefonu

První novinkou je widget Assistant At a Glance, který využívá umělou inteligenci k tomu, aby vám ve widgetu na ploše průběžně zobrazovala ty nejdůležitější informace. Jednat se může např. o odletovou bránu na letišti, místo pro vyzvednutí zavazadel po příletu nebo zobrazí počasí v aktuální a cílové destinaci.



Lookout - Asistent zraku bude umět pomocí umělé inteligence detailněji popsat fotografii

Druhou novinkou je update aplikace Lookout - Asistent zraku. Ta dokáže prostřednictvím hledáčku fotoaparátu popsat, co v něm vidíte. Jedním z modulů je i textový popis obrázku pomocí umělé inteligence, který je nyní daleko bohatší. Rozhraní aplikace je přeloženo do 34 světových jazyků (včetně češtiny), hlasová syntéza je však dostupná pouze v angličtině. Na update aplikace však zatím stále čekáme, aktuální podoba aplikace vám fotku popíše jen velmi jednoduše.



Do Peněženky Google si nahraje ofocené vstupenky, QR kódy nebo barkódy

Další novinkou je digitalizace vstupenek, QR kódů a barkódů do aplikace Peněženka Google. Stačí jen importovat jejich fotku, která se bezpečně uloží do aplikace. Do systém Android Auto se dostanou nové komunikační aplikace, v aplikacích Webex by Cisco a Zoom bude možné spustit videokonverzaci přímo na palubním displeji auta. Aplikace Google Fit vás ráno namotivuje k pohybu, hlasový asistent vás současně bude informovat o tom, jak dlouho jste spali.

Změna loga a novinky v Androidu - září 2023:

Zdroj: Google Blog