Android se inspiroval funkcí iPhonů. Telefon se po třech dnech nečinnosti sám restartuje kvůli bezpečnosti

Android přichází s novou bezpečnostní funkcí, která si bere inspiraci přímo od Applu. Pokud necháte svůj telefon nebo tablet tři dny zamčený, zařízení se samo automaticky restartuje. Nejde o tovární nastavení, ale o jednoduchý restart, který má za cíl ochránit citlivá data před zvědavci i hackery. Novinka se objeví v rámci aktualizace služeb Google Play (konkrétně ve verzi 25.14), takže není nutné čekat na velký systémový update.

Po restartu se zařízení přepne do tzv. stavu „Before First Unlock“. V tomto režimu jsou všechna data v telefonu šifrovaná a přístupná pouze po zadání PIN kódu nebo hesla. Biometrické odemykání, jako je otisk prstu nebo rozpoznání obličeje, v tuto chvíli nefunguje. Proto když se někdo pokusí dostat do zařízení bez vědomí majitele, narazí na tvrdý oříšek.

Inspirací pro tuto funkci byly telefony Apple iPhone, které podobný „inactivity reboot“ zavedly už v iOS 18.1. V jejich případě se zařízení restartuje po čtyřech dnech nečinnosti. Tento krok překvapil nejen běžné uživatele, ale i policii, která si stěžovala, že se zajištěné iPhony najednou samy restartovaly a přešly do uzamčeného režimu.

Tři dny nečinnosti skončí restartem

Novinka se netýká jen telefonů, ale i tabletů s Androidem. Naopak chytré hodinky, televize nebo auta s Androidem tuto funkci nedostanou. Většina uživatelů si patrně ani nevšimne, že se něco změnilo – restart proběhne tiše na pozadí a zařízení až po aktivaci vyzve k zadání kódu. Zatím není jisté, zda bude uživatel nějak informován, proč k restartu došlo. Vývojáři neupřesnili ani to, jestli bude možné funkci nějak vypnout nebo upravit.

Hlavní výhodou tohoto řešení je skutečnost, že data nebudou v odemčeném zařízení volně přístupná, například pokud telefon zapomenete doma nebo vám ho někdo ukradne. Po restartu a před prvním odemknutím je obsah zařízení chráněn, a to i před zkušenými kyberzločinci nebo zvědavými úřady. V tomto stavu je mnohem obtížnější získat přístup k datům, protože jsou šifrovaná a biometrika nefunguje.

Google tímto krokem reaguje na rostoucí požadavky na bezpečnost a soukromí. Zároveň ukazuje, že i zdánlivě jednoduché opatření, jako je automatický restart, může výrazně zvýšit ochranu dat. A pokud si kladete otázku, k čemu je dobré restartovat telefon, tak kromě bezpečnosti to může pomoci i s vyřešením drobných softwarových chyb nebo zpomalení.

Dobrou zprávou je, že automatický restart bude fungovat téměř na všech moderních telefonech s Androidem, bez ohledu na jejich výrobce nebo verzi systému. Funkce se zatím nemusí projevit okamžitě, protože je vypouštěná postupně a celý proces se může protáhnout až na několik týdnů.