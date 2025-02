Do Androidů se sama instaluje aplikace, která má hlídat explicitní obsah. Možná o ní ani nevíte, ale můžete ji smazat

Možná jste si v uplynulých dnech všimli, že se i do vašeho telefonu s Androidem sama nainstalovala aplikace, kterou vůbec neznáte, a kterou jste si do telefonu zcela určitě nikdy dobrovolně nestáhli. Není to malware ani aplikace, která by měla nějakou souvislost s vaším dřívějším používáním AI aplikace DeepSeek. Android System SafetyCore je aplikace přímo od Googlu, který však uživatelům jaksi zapomněl detailněji vysvětlit, k čemu vlastně tato aplikace slouží.



Aplikace Android System SafetyCore a nelichotivé komentáře ze strany českých uživatelů na Google Play

Uživatelé si svou frustraci vybíjejí v komentářích na Google Play, které doplňují nejmenším možným hodnocením. Společným znakem komentářů je to, že se aplikace nainstalovala sama bez jakéhokoliv souhlasu či povolení a že vlastně ani není jasné, k čemu slouží. K tomu můžeme dodat i to, že vás aplikace sama přihlásí do testování betaverzí. Navíc to není jen otázka Česka, ale celého světa, což se před několika dny ukázalo i na Redditu. Google však v tomto případě zanedbal informační kampaň, protože letmá zmínka v aktualizaci Google služeb z listopadu loňského roku se do toho rozhodně nepočítá. V obchodě navíc u aplikace visí informace o více než miliardě (automatických) instalací.

SafetyCore odhalí explicitní obsah

Android System SafetyCore je bezpečnostní prvek, který pomáhá s identifikací citlivého obsahu ve zprávách, a to při odesílání a přijímání zpráv s explicitním a potenciálně nevhodným obsahem. Ochrany mají fungovat tehdy, když je komunikace šifrovaná, a explicitní obsah nejde odhalit dříve jinými způsoby. SafetyCore je brána jako systémový proces, takže může podle některých zdrojů potenciálně „vidět“ i do dalších messengerů. Oficiální cestou to však potvrzeno nemáme, protože Google ke službě nezveřejnil žádnou bližší dokumentaci.

Popis SafetyCore je jinak hodně vágní: „Android System SafetyCore (com.google.android.safetycore) je systémová komponenta Androidu, která poskytuje aplikacím na zařízeních infrastrukturu pro ochranu soukromí uživatelů.“

Může Google instalovat aplikace v mém telefonu? Ano. Google může u Androidu sám nainstalovat nebo odebrat aplikace, které jsou součástí pravidelných systémových aktualizací Google Play. Navenek to sice vypadá jako instalace zcela nové aplikace, ve skutečnosti je to však jen její aktualizace. Telefony mají v základní výbavě často jen „zakrnělé“ podoby budoucích aplikací, které Google postupem času aktualizuje, a tím je i zprovozní nebo „oživí“ na dálku.

Celkově vzato by se mělo jednat o podobou funkci, jako je Varování o důvěrném obsahu v iPhonech. Poměrně překvapivě je však možné SafetyCore odinstalovat. Učiníte tak přes Nastavení – Aplikace, kde vyhledáte název SafetyCore.



Vyhledání a odinstalace aplikace SafetyCore

Podařilo se nám jej odebrat, a současně i opustit testovací prostředí pro betaverze. Není však vyloučené, že se aplikace do Androidů v budoucnu s vydáním nové verze aplikace opět nenainstaluje. Virus ani malware to tedy není, kam všude SafetyCore „vidí“, však zatím také není jasné.

Via: Reddit, Googleblog, Androidauthority