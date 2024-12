Android XR je nový systém pro brýle s virtuální a rozšířenou realitou. Podle prvních ohlasů má Apple co dohánět

Operační systém Android se dostal na nový typ zařízení. Brýle a headsety s rozšířenou, virtuální a mixovanou realitou bude pohánět Android XR. Google oficiální cestou oznámil novou platformu, kterou delší dobu vyvíjel se Samsungem a Qualcommem. A současně ukázal i zajímavé ukázky, co nový systém, jakožto konkurence pro VisionOS od Applu, zvládne. První zařízení s Androidem XR se na trhu objeví příští rok, už teď pro ně ale mohou vývojáři připravovat první „prostorový“ obsah.



Toto jsou brýle od Samsungu, které jako první na světě obsahují operační systém Android XR

Jednoduché ovládání, známé aplikace, umělá inteligence Gemini hned ze startu i zajímavé interakce – to je Android XR (eXtended Reality). Google se pochlubil, že jeho systém bude obsahovat aplikace, které známe z klasických Androidů – Mapy, YouTube, webový prohlížeč Chrome nebo Google Fotky.

A myslí se samozřejmě i na Google Play, který bude primárním zdrojem her a aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu. Většina aplikací z klasického Androidu by však měla automaticky fungovat v Androidu XR, zobrazí se ve virtuálním okně. A to, co nezvládnete rukama (brýle budou rozpoznávat vaše navigační gesta), za vás udělají kompatibilní externí ovladače nebo Gemini. Třeba pomůže s focením a natáčením videí.

První Android XR brýle ukázal Samsung

Notifikace na brýlích funguje v podobě průhledné překryvné vrstvy, u prohlížeče Chrome se vyzdvihuje multitasking. Okna si ve virtuálním prostoru uspořádáte tak, jak potřebujete. Bližší informace o systému zatím chybí, a to proto, že Google teprve teď začíná s malou skupinou uživatelů testovat první prototypy brýlí se systémem Android XR. A až zpětná vazba ukáže, kterým směrem se bude systém dále ubírat.

Bez brýlí by to samozřejmě nešlo. Největším partnerem Googlu je Samsung, a právě on nabídl k testování svůj první model. Ten má kódové označení Moohan (korejský výraz pro „Nekonečno)“, a výše vidíte jedinou fotku, kterou Samsung publikoval do médií. Pode výrobce jsou brýle osazené špičkovými displeji, díky fotoaparátům umožní „vidět skrz brýle“ a podporují i multimodální funkce. Mají být „plátnem v prostoru“ pro Mapy Google nebo pro sportovní přenosy na YouTube. Bixby nikde není zmíněný není, jeho místo zastoupí zmiňovaný Gemini – třeba pro plánování výletů.

Vize systému Android XR:

Brýle mají být dále lehké a ergonomicky navržené tak, aby měl uživatel při jejich nasazení „maximální možný komfort“. Protože se však může do finálního uvedení brýlí ještě něco změnit, Samsung tak není příliš konkrétní a nepřidává žádné bližší specifikace. Více detailů bychom se mohli dozvědět začátkem příštího roku u příležitosti oznámení řady Galaxy S25.

Zdroj: Google, Samsung, Sammobile