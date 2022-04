Android začne upozorňovat na zastaralé 32bitové aplikace. Časem z mobilů zmizí úplně

Už je tomu několik let, co smartphony přešly z 32bitové architektury na 64 bitů. Vůbec prvním takovým telefonem byl Apple iPhone 5S v roce 2013 spolu se systémem iOS 7. O rok později se podpory 64bitových aplikací dočkal i Android 5.0. Přechod na modernější architekturu však byl na obou platformách velmi pozvolný.

Apple, který má nad svým ekosystémem větší kontrolu, byl ale brzy nekompromisní a už v roce 2017 spolu s iOS 11 podporu 32bitových aplikací zakázal. Na Androidu je situace výrazně volnější a přestože stará architektura není doporučována a nové aplikace od roku 2019 musí být výhradně v 64bit verzi, staré aplikace na dnešní telefony stále nainstalujete.

To se Google konečně pokusí změnit, jak na Twitteru upozornil americký novinář Mishaal Rahman. V nové verzi otevřeného Androidu AOSP u starších aplikací začala na telefonech vyskakovat hláška upozorňující uživatele na to, že by aplikace měla být aktualizována vývojářem a zároveň požádá uživatele o zkontrolování, zda neexistuje novější aktualizace. Podobnou hlášku mimochodem zobrazují i ty aplikace, které nesplňují jiné minimální požadavky a jsou optimalizované pro Android 8.1 a starší.

Tak či tak to zřejmě znamená konec 32bitových aplikací. Naproti tomuto kroku jde i samotný Arm, tvůrce procesorové architektury pro mobilní čipsety, který již loni oznámil, že od roku 2023 nové procesory přestanou 32bitové aplikace podporovat. Nutné je podotknout, že zřejmě ani nebudou nikomu chybět, jelikož už jde z dnešního pohledu o zastaralou architekturu se softwarovými i hardwarovými omezeními. Adresovat totiž zvládla například jen 4 GB RAM. Dříve či později tak zřejmě skončí v propadlišti dějin.

Via: XDA-Developers