Živě Premium
Android získává nejlepší funkci z iMessage. Zprávu odeslanou přes RCS můžete konečně i smazat | Ilustrace: AI Perplexity

Ilustrace: AI Perplexity

Android získává nejlepší funkci z iMessage. Zprávu odeslanou přes RCS můžete konečně i smazat

Martin Chroust
20. srpna 2025

Když odešlete do světa obyčejnou textovou zprávu, s jejím obsahem už obvykle nic neuděláte. Až podpora RCS otevřela u textových zpráv stejné možnosti, jaké dnes mají moderní komunikační aplikace. Máme na mysli například mazání zpráv, které se po několika měsících testování konečně dostává i do běžných telefonů používajících ke komunikaci aplikaci Zprávy od Googlu.

Klepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázek
Mazání a úprava RCS zprávy v aplikaci Zprávy od Googlu

Proč zprávu mazat? Někdy textovku odešlete tak rychle, že v ní přehlédnete obrovskou chybu, nebo se situace změní natolik, že vyznění zprávy už dávno není aktuální. Pokud máte ve Zprávách aktivní režim RCS, můžete zprávu průběžně upravovat nebo rovnou smazat. Google funkci aktivuje postupně, již i na našem redakčním zařízení v síti T-Mobile ji vidíme jako aktivní. Pokud chcete zprávu smazat, stačí na ni podržet prst a stisknout ikonu koše v horní liště vedle tužky symbolizující úpravu zprávy.

Telefon vám následně nabídne na výběr, zda chcete zprávu smazat pouze ve svém telefonu, nebo ji smazat u všech uživatelů. S dovětkem, že v případě starších verzí aplikací může být tato zpráva pro tyto uživatele stále viditelná. Toto riziko pomine až časem, kdy bude mít valná většina uživatelů nainstalované novější verze aplikace Zprávy od Googlu. V našem případě se nám podařilo smazat i hodinu starou zprávu, zatím tedy není jasné, jaká časová omezení bude toto mazání mít.

Zdroje a další informace: BGR, Android Authority
Zahájit diskuzi

Určitě si přečtěte

Články odjinud

Nejoblíbenější telefony

Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S24
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy S25 Ultra
Xiaomi 14T Pro
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy A36 5G
Samsung Galaxy S24 FE