Android získává nejlepší funkci z iMessage. Zprávu odeslanou přes RCS můžete konečně i smazat

Když odešlete do světa obyčejnou textovou zprávu, s jejím obsahem už obvykle nic neuděláte. Až podpora RCS otevřela u textových zpráv stejné možnosti, jaké dnes mají moderní komunikační aplikace. Máme na mysli například mazání zpráv, které se po několika měsících testování konečně dostává i do běžných telefonů používajících ke komunikaci aplikaci Zprávy od Googlu.
Mazání a úprava RCS zprávy v aplikaci Zprávy od Googlu
Proč zprávu mazat? Někdy textovku odešlete tak rychle, že v ní přehlédnete obrovskou chybu, nebo se situace změní natolik, že vyznění zprávy už dávno není aktuální. Pokud máte ve Zprávách aktivní režim RCS, můžete zprávu průběžně upravovat nebo rovnou smazat. Google funkci aktivuje postupně, již i na našem redakčním zařízení v síti T-Mobile ji vidíme jako aktivní. Pokud chcete zprávu smazat, stačí na ni podržet prst a stisknout ikonu koše v horní liště vedle tužky symbolizující úpravu zprávy.
Telefon vám následně nabídne na výběr, zda chcete zprávu smazat pouze ve svém telefonu, nebo ji smazat u všech uživatelů. S dovětkem, že v případě starších verzí aplikací může být tato zpráva pro tyto uživatele stále viditelná. Toto riziko pomine až časem, kdy bude mít valná většina uživatelů nainstalované novější verze aplikace Zprávy od Googlu. V našem případě se nám podařilo smazat i hodinu starou zprávu, zatím tedy není jasné, jaká časová omezení bude toto mazání mít.